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"سان لورينزو" للهلاليين: ٧.٥ مليون دولار ثمن التخلي عن "بلاندي"

 وصفت صحيفة "infobae" الأرجنتينية ، اللاعب نيكولاس بلاندي ، اللاعب المرغوب فيه بشدة من قبل مسؤولي الهلال عطفاً على توصية المدرب رامون دياز، بأنه واحد من أبرز هدافي الكرة الأرجنتينية حيث كان اللاعب هو الهداف في عام 2016 . 

 

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس نادي سان لورينزو الأجنتيني ، ماتياس امنس التي تحدث بها لقناة "TyCSports" والتي قال فيها إنهم حددوا سعر اللاعب نظير 7.5 مليون دولار وإنهم لن يتنازلوا عن هذا المبلغ في حال رغب النادي السعودي في ضمه . 

 

وقال رئيس النادي إنهم يرفضون التخلي عن لاعبهم في منتصف الموسم لكن إذا كان العرض المادي غير عادي فإنهم سيسمحون بانتقاله، كاشفاً عن أنهم عرضوا عرضاً من غريميو البرازيلي لضم اللاعب نظير 6 ملايين دولار منذ أيام قليلة. 

 

يذكر أن اللاعب هو أحد هدافي الكرة الأرجنتينية الموسم الماضي علماً بأنه سجل مع فريقه في الموسم الحالي 6 أهداف في مسابقة الدوري. 

 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سان لورينزو" للهلاليين: ٧.٥ مليون دولار ثمن التخلي عن "بلاندي"
سبق

 وصفت صحيفة "infobae" الأرجنتينية ، اللاعب نيكولاس بلاندي ، اللاعب المرغوب فيه بشدة من قبل مسؤولي الهلال عطفاً على توصية المدرب رامون دياز، بأنه واحد من أبرز هدافي الكرة الأرجنتينية حيث كان اللاعب هو الهداف في عام 2016 . 

 

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس نادي سان لورينزو الأجنتيني ، ماتياس امنس التي تحدث بها لقناة "TyCSports" والتي قال فيها إنهم حددوا سعر اللاعب نظير 7.5 مليون دولار وإنهم لن يتنازلوا عن هذا المبلغ في حال رغب النادي السعودي في ضمه . 

 

وقال رئيس النادي إنهم يرفضون التخلي عن لاعبهم في منتصف الموسم لكن إذا كان العرض المادي غير عادي فإنهم سيسمحون بانتقاله، كاشفاً عن أنهم عرضوا عرضاً من غريميو البرازيلي لضم اللاعب نظير 6 ملايين دولار منذ أيام قليلة. 

 

يذكر أن اللاعب هو أحد هدافي الكرة الأرجنتينية الموسم الماضي علماً بأنه سجل مع فريقه في الموسم الحالي 6 أهداف في مسابقة الدوري. 

 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
06:49 PM

"سان لورينزو" للهلاليين: ٧.٥ مليون دولار ثمن التخلي عن "بلاندي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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 وصفت صحيفة "infobae" الأرجنتينية ، اللاعب نيكولاس بلاندي ، اللاعب المرغوب فيه بشدة من قبل مسؤولي الهلال عطفاً على توصية المدرب رامون دياز، بأنه واحد من أبرز هدافي الكرة الأرجنتينية حيث كان اللاعب هو الهداف في عام 2016 . 

 

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس نادي سان لورينزو الأجنتيني ، ماتياس امنس التي تحدث بها لقناة "TyCSports" والتي قال فيها إنهم حددوا سعر اللاعب نظير 7.5 مليون دولار وإنهم لن يتنازلوا عن هذا المبلغ في حال رغب النادي السعودي في ضمه . 

 

وقال رئيس النادي إنهم يرفضون التخلي عن لاعبهم في منتصف الموسم لكن إذا كان العرض المادي غير عادي فإنهم سيسمحون بانتقاله، كاشفاً عن أنهم عرضوا عرضاً من غريميو البرازيلي لضم اللاعب نظير 6 ملايين دولار منذ أيام قليلة. 

 

يذكر أن اللاعب هو أحد هدافي الكرة الأرجنتينية الموسم الماضي علماً بأنه سجل مع فريقه في الموسم الحالي 6 أهداف في مسابقة الدوري. 

 

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