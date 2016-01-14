سان مارتن يعود إلى الدوري السعودي عبر بوابة التعاون
أنهت إدارة نادي التعاون إجراءات التوقيع رسميًا مع المحترف السابق في نادي الاتحاد الروماني سان مارتن ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
وجاء اختيار الروماني مارتن بناء على توصيات المدير الفني للفريق "جالكا".
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة النادي محمد القاسم جزيل شكره لأعضاء شرف النادي وتركي آل الشيخ على مواصلة دعمهم للنادي.
سان مارتن يعود إلى الدوري السعودي عبر بوابة التعاون
عبدالعزيز السلمي
سبق
2017-01-13
أنهت إدارة نادي التعاون إجراءات التوقيع رسميًا مع المحترف السابق في نادي الاتحاد الروماني سان مارتن ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
وجاء اختيار الروماني مارتن بناء على توصيات المدير الفني للفريق "جالكا".
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة النادي محمد القاسم جزيل شكره لأعضاء شرف النادي وتركي آل الشيخ على مواصلة دعمهم للنادي.
13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
10:07 PM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:16 PM
سان مارتن يعود إلى الدوري السعودي عبر بوابة التعاون
أنهت إدارة نادي التعاون إجراءات التوقيع رسميًا مع المحترف السابق في نادي الاتحاد الروماني سان مارتن ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
وجاء اختيار الروماني مارتن بناء على توصيات المدير الفني للفريق "جالكا".
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة النادي محمد القاسم جزيل شكره لأعضاء شرف النادي وتركي آل الشيخ على مواصلة دعمهم للنادي.