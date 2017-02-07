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"سبق" ترصد فعاليات جناح "الشمالية" بالجنادرية 31.. "الدحة" تتصدر

في يومها الأول للزيارات العائلية.. وتضمّنت فنوناً متنوعة للموروث الشعبي

(تصوير: رائد الدهمشي): رصدت عدسة "سبق" أولى فعاليات جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 في أول أيام فترة زيارات العائلات، والتي تضمّنت فنوناً متنوعة للموروث الشعبي لأهالي منطقة الحدود الشمالية؛ منها "الدحة" و"الهجيني السامري" وعدد من الشيلات الوطنية، والتي لاقت قبولاً واسعاً لزائري الجناح تصدّرت فيها الدحة.

من جهته، أشاد وفد إعلامي إماراتي بعد زيارة قام بها للجناح بتلك الفعاليات، مشيدين بالتنظيم من قبل وفد منطقة "الشمالية".

وقال عضو اللجنة الإعلامية لوفد الحدود الشمالية خلف جويبر لـ"سبق" إن الفعاليات مستمرة طوال فترة المهرجان، موكداً أن زيارة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست بمستغربة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها روابط تاريخية وثقافية تعود لمئات السنين.

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد فعاليات جناح "الشمالية" بالجنادرية 31.. "الدحة" تتصدر
سبق

(تصوير: رائد الدهمشي): رصدت عدسة "سبق" أولى فعاليات جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 في أول أيام فترة زيارات العائلات، والتي تضمّنت فنوناً متنوعة للموروث الشعبي لأهالي منطقة الحدود الشمالية؛ منها "الدحة" و"الهجيني السامري" وعدد من الشيلات الوطنية، والتي لاقت قبولاً واسعاً لزائري الجناح تصدّرت فيها الدحة.

من جهته، أشاد وفد إعلامي إماراتي بعد زيارة قام بها للجناح بتلك الفعاليات، مشيدين بالتنظيم من قبل وفد منطقة "الشمالية".

وقال عضو اللجنة الإعلامية لوفد الحدود الشمالية خلف جويبر لـ"سبق" إن الفعاليات مستمرة طوال فترة المهرجان، موكداً أن زيارة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست بمستغربة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها روابط تاريخية وثقافية تعود لمئات السنين.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
01:07 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:26 AM
في يومها الأول للزيارات العائلية.. وتضمّنت فنوناً متنوعة للموروث الشعبي

"سبق" ترصد فعاليات جناح "الشمالية" بالجنادرية 31.. "الدحة" تتصدر

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خالد السويلمي - الرياض
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4,624

(تصوير: رائد الدهمشي): رصدت عدسة "سبق" أولى فعاليات جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 في أول أيام فترة زيارات العائلات، والتي تضمّنت فنوناً متنوعة للموروث الشعبي لأهالي منطقة الحدود الشمالية؛ منها "الدحة" و"الهجيني السامري" وعدد من الشيلات الوطنية، والتي لاقت قبولاً واسعاً لزائري الجناح تصدّرت فيها الدحة.

من جهته، أشاد وفد إعلامي إماراتي بعد زيارة قام بها للجناح بتلك الفعاليات، مشيدين بالتنظيم من قبل وفد منطقة "الشمالية".

وقال عضو اللجنة الإعلامية لوفد الحدود الشمالية خلف جويبر لـ"سبق" إن الفعاليات مستمرة طوال فترة المهرجان، موكداً أن زيارة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست بمستغربة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها روابط تاريخية وثقافية تعود لمئات السنين.

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