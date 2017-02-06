"سبق" تكشف اللحظات الأخيرة لشهيد الوطن في الحد الجنوبي

"خالد الكناني" قتل اثنين من الحوثيين وسقط برصاصة غادرة

تكشفت لـ"سبق" اللحظات الأخيرة لشهيد الوطن خالد بن أحمد الخرش الكناني، الذي استُشهد أمس مقبلاً غير مدبر، بعد أن قتل اثنين من الأعداء.



وتفصيلاً، أوضح شقيق الشهيد- بإذن الله تعالى- أنه سمع طلب قائد فصيل (الرقابة) في أحد المواقع براس الجبل دعمًا من الأفراد بعدد 8 على الأقل؛ لكونهم قد حاصرهم المجرم الحوثي؛ ويحتاجون لدعم.



وتابع: كان شقيقي للتو قد عاد من الرقابة ونوبته المعتادة، وليس عليه الدور في الدعم أو المساندة، إلا أنه أبى وأصرَّ إلا الذود عن حمى الوطن الغالي، والدفاع عن مقدساته وحياضه الشريف، وأيضًا لإنقاذ زملائه ورفقاء دربه في الكفاح والجهاد وشرف الجندية منذ نحو 16 عامًا في الصاعقة والقوات المظلية.



وأردف: وعندها شارك مع الدعم، وواجه المجرمين الكفرة وجهًا لوجه في سواد الليل البهيم، وقتل اثنين منهم، والثالث أصابه بعد أن تمكن العدو من إطلاق رصاصة الغدر والزندقة إلى قلب الشهيد البطل - بإذن الله - أبي مشاري؛ فسقط مصابًا.



وتابع: تمكن شقيقي من الاتصال، وكلم أهله وزوجته، وسامحهما، وطلب منهما البوح والسماح والرضا عنه، وسلم الروح لبارئها. وشقيقي لديه من الأبناء ثلاثة، ومن إخوانه سبعة رجال، شاركوا في الحد الجنوبي، يذودون عن حياض الوطن والدين.

