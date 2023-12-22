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"سبق" تكشف تفاصيل حادثة الطفل المعنف بتبوك.. بلاغ كاذب

مدير فرع "العمل": يحظى باهتمام ورعاية من قبل الأسرة الحاضنة

كشفت لجان طبية واجتماعية متخصصة اليوم عدم صحة ما أشيع حول تعنيف طفل محتضن لدى أسرة سعودية في مدينة تبوك وذلك بعد أجرى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تحقيقاً موسعاً بعد ورود بلاغ عن تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لتعنيف تبين عدم صحته.

 

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها " سبق " فإن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجّه على الفور منذ تلقي البلاغ مساء أمس وحدة الحماية الأسرية والمتابعة الاجتماعية، حيث وصلت للطفل فوراً وتم إخضاعه للفحص الطبي والنفسي من قبل متخصصين وأكدت التقارير الطبية عدم صحة البلاغ، كما وقف مدير الفرع على حالة الطفل.

 

من جهته، أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على آل عامر في تصريح  لـ "  سبق "  بأنه تم التأكد من سلامة  الطفل ، وأنه يتمتع بصحة عالية  ويحظى باهتمام من الأسرة الحاضنة للطفل ، مشيراً إلى أن ملف الأسرة ملف مميز من حيث رعاية الطفل في شتى المجالات الصحية والعلمية  حيث يدرس في روضة أهلية تعتبر من المدارس المميزة بالمنطقة وكل التقارير عن الأسرة إيجابية، لافتاً أنه لم يتبين حتى الآن  الدوافع الحقيقية وراء البلاغ.

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"سبق" تكشف تفاصيل حادثة الطفل المعنف بتبوك.. بلاغ كاذب
سبق

كشفت لجان طبية واجتماعية متخصصة اليوم عدم صحة ما أشيع حول تعنيف طفل محتضن لدى أسرة سعودية في مدينة تبوك وذلك بعد أجرى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تحقيقاً موسعاً بعد ورود بلاغ عن تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لتعنيف تبين عدم صحته.

 

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها " سبق " فإن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجّه على الفور منذ تلقي البلاغ مساء أمس وحدة الحماية الأسرية والمتابعة الاجتماعية، حيث وصلت للطفل فوراً وتم إخضاعه للفحص الطبي والنفسي من قبل متخصصين وأكدت التقارير الطبية عدم صحة البلاغ، كما وقف مدير الفرع على حالة الطفل.

 

من جهته، أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على آل عامر في تصريح  لـ "  سبق "  بأنه تم التأكد من سلامة  الطفل ، وأنه يتمتع بصحة عالية  ويحظى باهتمام من الأسرة الحاضنة للطفل ، مشيراً إلى أن ملف الأسرة ملف مميز من حيث رعاية الطفل في شتى المجالات الصحية والعلمية  حيث يدرس في روضة أهلية تعتبر من المدارس المميزة بالمنطقة وكل التقارير عن الأسرة إيجابية، لافتاً أنه لم يتبين حتى الآن  الدوافع الحقيقية وراء البلاغ.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
03:47 PM
مدير فرع "العمل": يحظى باهتمام ورعاية من قبل الأسرة الحاضنة

"سبق" تكشف تفاصيل حادثة الطفل المعنف بتبوك.. بلاغ كاذب

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بدر الجبل - تبوك
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17,562

كشفت لجان طبية واجتماعية متخصصة اليوم عدم صحة ما أشيع حول تعنيف طفل محتضن لدى أسرة سعودية في مدينة تبوك وذلك بعد أجرى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تحقيقاً موسعاً بعد ورود بلاغ عن تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لتعنيف تبين عدم صحته.

 

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها " سبق " فإن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجّه على الفور منذ تلقي البلاغ مساء أمس وحدة الحماية الأسرية والمتابعة الاجتماعية، حيث وصلت للطفل فوراً وتم إخضاعه للفحص الطبي والنفسي من قبل متخصصين وأكدت التقارير الطبية عدم صحة البلاغ، كما وقف مدير الفرع على حالة الطفل.

 

من جهته، أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على آل عامر في تصريح  لـ "  سبق "  بأنه تم التأكد من سلامة  الطفل ، وأنه يتمتع بصحة عالية  ويحظى باهتمام من الأسرة الحاضنة للطفل ، مشيراً إلى أن ملف الأسرة ملف مميز من حيث رعاية الطفل في شتى المجالات الصحية والعلمية  حيث يدرس في روضة أهلية تعتبر من المدارس المميزة بالمنطقة وكل التقارير عن الأسرة إيجابية، لافتاً أنه لم يتبين حتى الآن  الدوافع الحقيقية وراء البلاغ.

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