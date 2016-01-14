"سبق" تكشف حقيقة ما حدث على طريق مردمة عفيف.. بلاغ من مسافر ولا يوجد "قطع طريق"

​بعد تداول نشطاء في "تويتر" وجود "قُطّاع طريق" اعترضوا عائلة مسافرة

كشف مصدر لـ"سبق" عن حقيقة ما تم تداوله مساء أمس في وسائل التواصل الاجتماعي بين أهالي محافظة عفيف، عن وجود "قطاع طريق" على طريق عفيف المردمة المؤدي إلى الرياض- مكة السريع، مؤكداً أن ما حدث أمر لا يدعو للقلق، ولكن صاحبه تضخيم غير مبرر.

وقال المصدر إن الشائعة المتداولة غير صحيحة، وما حصل عبارة عن بلاغ من أحد الأشخاص مساء أمس لمركز العمليات مفاده أنه وعائلته عند اتجاهه إلى طريق عفيف المتفرع من طريق مكة الرياض السريع، وحول كوبري المردمة شاهد سيارة دفع رباعي موديل قديم متوقفة بجانب الطريق، وعندما تجاوزها لحقت به، وطلب منه قائدها التوقف بالإشارات، ولكنه لم يستجب، وزاد في السرعة وابتعد عنهم، وعادوا أدراجهم ولا يعلم ماذا يريدون.

وأكد المصدر أن الطريق آمن، ولا يوجد به أي شيء، وتحت الرقابة الأمنية، مشيرا إلى أنه تم تضخيم الحدث بأنه "قطع طريق" وهذا غير صحيح، فلم يشهر سلاح ولم تحدث مطاردة، ولا محاولة إجبار صاحب البلاغ للوقوف، وقد يكون أصحاب المركبة تائهين ويرغبون في الاستفسار فقط.

وأضاف أن الفرق الأمنية مشطت الطريق احترازياً، ولم تسجل أي ملاحظة.