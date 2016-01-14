"سبق" تكشف نتائج فصل الصحة المدرسية من التعليم للصحة

بعد قرار مجلس الوزراء مطلع العام الماضي

انتهت اللجنة التي شكلت من وزارتي التعليم والصحة والخدمة المدنية من أعمالها لنقل نشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة.

وكشف تعميم صدر اليوم حصلت "سبق" على نسخة منه تفاصيل نتائج اللجنة التي شكلت في وزارة المالية واعتمدت بما تقتضيه مصلحة العمل على نقل جميع الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والصحية والإدارية وبند العمال والمستخدمين من إدارات التعليم إلى مديريات الشؤون الصحية وفقاً للقوائم التي سيتم تزويد إدارات الشؤون الصحية والتعليم بالمناطق والمحافظات بها من خلال اللجنة المركزية لنقل الصحية المدرسية.

ووجهت اللجنة مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بتمكين جميع الموظفين المنقولين من إدارات التعليم من مباشرة أعمال وبرامج الصحة المدرسية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية تفادياً لأي خلل في الخدمات والبرامج المقدمة من الصحة المدرسية وأن يتم توجيههم وفقاً لرغباتهم في حدود نطاق إشراف القطاع الصحي على الوحدة الصحية اعتباراً من تاريخ 8 ـ 5ـ 1438هـ وأن تنهي إجراءات إخلاء طرفهم جماعياً من إدارات التعليم في مدة أٌقصاها شهرين وتكون بداية صرف رواتب الموظفين المنقولين من حساب وزارة الصحة اعتباراً من شهر رجب المقبل.

وأكد التعميم أن تقوم اللجنة الفرعية بتولي تنفيذ إجراءات النقل من استلام وتسليم كافة المتعلقات المتمثلة في المباني والسيارات والأدوية والأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية وملفات الموظفين والوثائق بمحاضر استلام وفقاً للبيانات الواردة لها من قبل اللجنة المركزية لنقل نشاط الصحية المدرسية.

وشدد التعميم على ضرورة رفع تقرير نهائي للجنة المركزية لنقل الصحية المدرسة بعد الانتهاء من تنفيذ إجراءات النقل من إدارات التعليم إلى مديريات الشؤون الصحية في موعد أقصاه يوم الخميس 9 ـ 7 ـ 1438هـ .

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في مطلع العام الماضي قراراً يتضمن البدء بالترتيبات الخاصة بنقل نشاط الصحة المدرسة من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة وذلك بتشكيل لجان فرعية بين إدارات الشؤون الصحية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وتشكيل لجنة مركزية للإشراف على أعمال اللجان الفرعية .