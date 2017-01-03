النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

"ستيني" بالخُبر متغيب عن ذويه منذ 5 أيام.. وعائلته تناشد المساعدة

ابنه: بكامل قواه العقلية.. ويعاني أمراض السكر والقلب والضغط

ناشد ذوو الستيني المفقود (ثاني عيسى العيد) مساعدتهم في البحث عنه، بعد أن تغيب من أمام منزله في الخُبر منذ يوم الجمعة الماضي.
 
وقال ابن المتغيب لـ"سبق": "والدي ثاني عيسى العيد يبلغ من العمر 65 سنة، وبكامل قواه العقلية، وتغيب من أمام منزلنا يوم الجمعة الماضي، وجميع مقتنياته الشخصية موجودة لدينا، ومنها سيارته وهاتفه ومحفظته. وهو يعاني أمراض السكر والقلب والضغط".
 
 وأضاف: "أبلغتُ عن تغيبه الأجهزة الأمنية، وما زلنا ننتقل من جهة لأخرى دون فقدان الأمل في العثور عليه".

 
  وختم حديثه مناشدًا المواطنين والمقيمين ممن يجده، أو يتعرف على ملامحه، الاتصال بعمليات الشرطة، أو الاتصال على رقم جوال 0561322223.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ستيني" بالخُبر متغيب عن ذويه منذ 5 أيام.. وعائلته تناشد المساعدة
سبق

ناشد ذوو الستيني المفقود (ثاني عيسى العيد) مساعدتهم في البحث عنه، بعد أن تغيب من أمام منزله في الخُبر منذ يوم الجمعة الماضي.
 
وقال ابن المتغيب لـ"سبق": "والدي ثاني عيسى العيد يبلغ من العمر 65 سنة، وبكامل قواه العقلية، وتغيب من أمام منزلنا يوم الجمعة الماضي، وجميع مقتنياته الشخصية موجودة لدينا، ومنها سيارته وهاتفه ومحفظته. وهو يعاني أمراض السكر والقلب والضغط".
 
 وأضاف: "أبلغتُ عن تغيبه الأجهزة الأمنية، وما زلنا ننتقل من جهة لأخرى دون فقدان الأمل في العثور عليه".

 
  وختم حديثه مناشدًا المواطنين والمقيمين ممن يجده، أو يتعرف على ملامحه، الاتصال بعمليات الشرطة، أو الاتصال على رقم جوال 0561322223.
 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
10:56 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:23 AM
ابنه: بكامل قواه العقلية.. ويعاني أمراض السكر والقلب والضغط

"ستيني" بالخُبر متغيب عن ذويه منذ 5 أيام.. وعائلته تناشد المساعدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
5
14,183

ناشد ذوو الستيني المفقود (ثاني عيسى العيد) مساعدتهم في البحث عنه، بعد أن تغيب من أمام منزله في الخُبر منذ يوم الجمعة الماضي.
 
وقال ابن المتغيب لـ"سبق": "والدي ثاني عيسى العيد يبلغ من العمر 65 سنة، وبكامل قواه العقلية، وتغيب من أمام منزلنا يوم الجمعة الماضي، وجميع مقتنياته الشخصية موجودة لدينا، ومنها سيارته وهاتفه ومحفظته. وهو يعاني أمراض السكر والقلب والضغط".
 
 وأضاف: "أبلغتُ عن تغيبه الأجهزة الأمنية، وما زلنا ننتقل من جهة لأخرى دون فقدان الأمل في العثور عليه".

 
  وختم حديثه مناشدًا المواطنين والمقيمين ممن يجده، أو يتعرف على ملامحه، الاتصال بعمليات الشرطة، أو الاتصال على رقم جوال 0561322223.
 

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,256
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,249

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة