"ستيني" بالخُبر متغيب عن ذويه منذ 5 أيام.. وعائلته تناشد المساعدة

ابنه: بكامل قواه العقلية.. ويعاني أمراض السكر والقلب والضغط

ناشد ذوو الستيني المفقود (ثاني عيسى العيد) مساعدتهم في البحث عنه، بعد أن تغيب من أمام منزله في الخُبر منذ يوم الجمعة الماضي.



وقال ابن المتغيب لـ"سبق": "والدي ثاني عيسى العيد يبلغ من العمر 65 سنة، وبكامل قواه العقلية، وتغيب من أمام منزلنا يوم الجمعة الماضي، وجميع مقتنياته الشخصية موجودة لدينا، ومنها سيارته وهاتفه ومحفظته. وهو يعاني أمراض السكر والقلب والضغط".



وأضاف: "أبلغتُ عن تغيبه الأجهزة الأمنية، وما زلنا ننتقل من جهة لأخرى دون فقدان الأمل في العثور عليه".



وختم حديثه مناشدًا المواطنين والمقيمين ممن يجده، أو يتعرف على ملامحه، الاتصال بعمليات الشرطة، أو الاتصال على رقم جوال 0561322223.

