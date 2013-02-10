"جنائي الطائف" يطيح بالسجين الهارب عند منزل والده

متهم بإطلاق النار على شخص والتسبب بوفاته دماغيًا

تمكنت شُعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف، اليوم الجمعة، من القبض على الموقوف الهارب من السجن العام، وذلك بعد قرابة أسبوع على هروبه.

وقد نجحَ رجال البحث الجنائي، الذين تسلموا المهمة، في متابعته وتضييق الخناق عليه، حتى تم رصده عند منزل والده بأحد المراكز التابعة والقريبة من المحافظة اليوم، قبل القبض عليه وتسليمه للشرطة التي تُنهي الإجراءات النظامية لحين إعادته للسجن .

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قد تسلمت بإشراف ومتابعة من مدير الشرطة العميد فهد العصيمي، مهام التحريات والبحث عن مُتهم بعدما تمكن من الهرب من داخل أحد عنابر السجن العام بالطائف، فيما تكثفت الجهود الأمنية بحثًاً عنه.

وقالت مصادر لـ"سبق": "مواطن اتهم بإطلاق النار على آخر والتسبب في وفاته دماغيًا في واقعة حدثت قبل نحو شهر تقريبًا، وبموجبها ضُبط المتهم وأُودع السجن العام بالطائف، إلا أنه استغل انشغال رجال الأمن داخل السجن فجرًا في فض مُشاجرة داخل العنبر الذي يُقيم فيه قبل حوالي أسبوع، وتسلل منه حتى وصل للسور، ومن ثم قفز عبره وهرب".