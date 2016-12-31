"سجون القصيم" تختتم فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس

نزلاء سجن بريدة حصدوا كأس البطولة الرياضية.. و"عنيزة" الثاني

اختُتمت مؤخرًا فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس "معًا لتحقيق الإصلاح"، وذلك بسجون القصيم بالمباراة النهائية التي أقيمت على ملعب إدارة سجن محافظة عنيزة، وذلك على شرف محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن السليم، وبحضور مدير السجون بمنطقة القصيم المكلف العميد فهد النعيم.



وقام المحافظ بتسليم نزلاء إدارة سجن بريدة كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبين. وحصل على المركز الثاني نزلاء إدارة سجن محافظة عنيزة، وتم تسليمهم الميداليات الفضية. كما تم تسليم حكم المباراة الحكم الدولي تركي الخضير شهادة شكر لمبادرته بالمشاركة بتحكيم المباراة النهائية. أيضًا تم تسليم أفضل لاعب بالبطولة وأفضل حارس وأفضل مدرب هدايا مكافأة لهم وتشجيعًا للرفع من معنويات جميع النزلاء، ودفعهم للمشاركة في البرامج القادمة.



وقال مدير العلاقات والإعلام بسجون القصيم، الملازم أول تركي الحربي، إن البطولة الرياضية الخاصة بنزلاء سجون المنطقة أُقيمت على هامش أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس، وكانت بتنظيم ودعم نادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب.



وأضاف "الحربي" بأن أسبوع النزيل الخليجي الخامس "معًا لتحقيق الإصلاح" تخلله فعاليات، أُقيمت داخل سجون القصيم، وذلك بالتعاون مع لجنة "تراحم القصيم"، بإقامة برامج ترفيهية ومحاضرات دعوية وقصائد وشيلات، أحياها عدد من المشايخ والمنشدين والفرق الترفيهية على مدى ثلاثة أيام؛ وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس النزلاء.

