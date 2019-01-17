سعودي يطالب فندقًا في دبي بـ 5 ملايين ريال.. والسبب كاميرا داخل غرفة النوم

تم التحفُّظ عليه أيامًا رهن التحقيق في "دبي" قبل أن يتم إطلاق سراحه

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل القضية المرفوعة من مواطن سعودي ضد أحد الفنادق في إمارة "دبي"، التي طالب فيها بتعويض مالي، يصل إلى خمسة ملايين ريال.



وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو عام، وذلك عندما انتشر مقطع فيديو، تم توثيقه من داخل إحدى غرف النوم في الفندق، يحذر من خلاله نزيل من وجود "كاميرات" مراقبة مسلَّطة على الأسرَّة، قبل أن يتقدم الفندق بشكوى للجهات المعنية في "دبي" ضد السائح السعودي؛ فتم التحفظ عليه أيامًا رهن التحقيق قبل أن يتم إطلاق سراحه.



كشف عن ذلك لـ"سبق" المحامي والمستشار القانوني بخيت آل غباش، وأشار إلى أن الحادثة تسببت بضرر كبير لموكله، خاصة أنه كان مصطحبًا أسرته معه. موضحًا أن "موكله" أُخلي سبيله بعد أن ثبت عدم ضلوعه في توثيق المقطع.



وبيَّن "آل غباش" أن موكله رفع دعوى قضائية في محكمة "دبي"، يطالب فيها بتعويض مالي، يصل إلى خمسة ملايين ريال نظير الضرر الذي لحق به بدون وجه حق، مؤكدًا أن القضية لا تزال منظورة في المحاكم حتى اللحظة، وأن المحامي الإماراتي عبيد المازمي يتابع أحداثها.



الجدير بالذكر أن وسائل إعلام إماراتية كانت قد تناولت القضية قبل أن يكشف عن تفاصيلها لـ"سبق" محامي السائح السعودي.

