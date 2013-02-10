"سعود الطبية" تنجح في إنقاذ "عشرينية" من ورم عدواني

كان يأكل فكّها وطوله 10 سم واستأصله فريق طبى بجراحة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمركز الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية من استئصال ورم يبلغ طوله 10 سم من ثلث الفك السفلي لفتاة تبلغ من العمر 25 عاماً.

وأوضح الفريق الطبي أن الفتاة كانت تعاني من الورم الأرومي المينائي، وأصيبت بالمرض منذ أكثر من عام، والآن هي بحالة صحية جيدة، منوهاً إلى أن الورم عدواني لا يُعتبر لا بالورم الخبيث ولا بالورم الحميد، إنما بينهما؛ حيث إنه يأكل في عظم الفك، ولكن لا ينتشر في الجسم.

وأشار إلى أن بدايات الورم عادة لا يتم اكتشافه إلا من خلال الأشعة؛ حيث إنه لا يتبين للمريض حتى يبدأ بالانتفاخ، مؤكداً أن مثل هذه الحالات تحتاج متابعة خلال مدة لا تقل عن عشرين سنة، معللين ذلك باحتمالية حدوثه مرة أخرى في نفس المنطقة.

يُذكر أن عملية استئصال الورم أجراها فريق طبي بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور عبدالعزيز الوتيد، والدكتور فالح الشهراني، واستشاري التخدير الدكتور علاء الدين فتحي جبر.