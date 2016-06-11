سفير المملكة بلندن وسفراء مصر والبحرين والإمارات يلتقون "ماكدونالد"
ناقشوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة
اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز والشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة السفير ناصر كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة وروضة العتيبي القائم بالأعمال لدى سفارة الإمارات؛ مع وكيل الخارجية البريطانية الدائم سايمون ماكدونالد يوم أمس الجمعة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
سفير المملكة بلندن وسفراء مصر والبحرين والإمارات يلتقون "ماكدونالد"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-06-10
اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز والشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة السفير ناصر كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة وروضة العتيبي القائم بالأعمال لدى سفارة الإمارات؛ مع وكيل الخارجية البريطانية الدائم سايمون ماكدونالد يوم أمس الجمعة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
09:14 PM
سفير المملكة بلندن وسفراء مصر والبحرين والإمارات يلتقون "ماكدونالد"
ناقشوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة
اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز والشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة السفير ناصر كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة وروضة العتيبي القائم بالأعمال لدى سفارة الإمارات؛ مع وكيل الخارجية البريطانية الدائم سايمون ماكدونالد يوم أمس الجمعة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم.