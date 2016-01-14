سفير المملكة في المكسيك يلتقي وزير الخارجية الجديد "فيديفاري"

​أكد أهمية استمرار التعاون لخدمة العلاقات بين بلاده والمملكة

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك "حماد بن غانم الرويلي"، وزير خارجية المكسيك الجديد السيد "لويس فيديفاري" في مقر الخارجية في العاصمة "مكسيكو سيتي".



وهنأ السفير الرويلي الوزير على تسلمه مهامه الجديدة، وأبلغه تحيات وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة.



وأضاف "الرويلي" أنه يتطلع إلى استمرار التعاون مع معاليه بما يخدم أهداف ومصالح البلدين الصديقين.



من جانبه، رحب الوزير "فيديفاري" بذلك، وأكد على استمرار التعاون لخدمة العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين.