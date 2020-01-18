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سقوط لص يعتدي على الأشخاص ويسلب نقودهم بالخرمة

بعد تشكيل فريق أمني وتمت إحالته لجهة الاختصاص

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة من ضبط شخص متهم بالاعتداء على عدد من الأشخاص وسلبهم نقودهم بمحافظة الخرمة، وذلك بعد تشكيل فريق أمني نجح في القبض على المتهم.

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، إنه بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٨ تلقت شرطة محافظة الخرمة عددا من البلاغات تتضمن تعرض أشخاص للاعتداء وسلب مبالغ مالية منهم.

 

 وأضاف العقيد القرشي أنه تم تشكيل فريق أمني للقبض على الجاني، وتم ضبط المتهم بالتنسيق مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة وإيقافه لاستكمال الإجراءات الأولية معه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

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سقوط لص يعتدي على الأشخاص ويسلب نقودهم بالخرمة
سبق

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة من ضبط شخص متهم بالاعتداء على عدد من الأشخاص وسلبهم نقودهم بمحافظة الخرمة، وذلك بعد تشكيل فريق أمني نجح في القبض على المتهم.

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، إنه بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٨ تلقت شرطة محافظة الخرمة عددا من البلاغات تتضمن تعرض أشخاص للاعتداء وسلب مبالغ مالية منهم.

 

 وأضاف العقيد القرشي أنه تم تشكيل فريق أمني للقبض على الجاني، وتم ضبط المتهم بالتنسيق مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة وإيقافه لاستكمال الإجراءات الأولية معه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:07 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:31 AM
بعد تشكيل فريق أمني وتمت إحالته لجهة الاختصاص

سقوط لص يعتدي على الأشخاص ويسلب نقودهم بالخرمة

A A A
ياسر العتيبي - جدة
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10,877

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة من ضبط شخص متهم بالاعتداء على عدد من الأشخاص وسلبهم نقودهم بمحافظة الخرمة، وذلك بعد تشكيل فريق أمني نجح في القبض على المتهم.

 

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، إنه بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٨ تلقت شرطة محافظة الخرمة عددا من البلاغات تتضمن تعرض أشخاص للاعتداء وسلب مبالغ مالية منهم.

 

 وأضاف العقيد القرشي أنه تم تشكيل فريق أمني للقبض على الجاني، وتم ضبط المتهم بالتنسيق مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة وإيقافه لاستكمال الإجراءات الأولية معه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

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