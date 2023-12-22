سكان المناطق الشمالية يستعيدون ذكريات البرودة وتساقط الثلوج

دعوات لتطوير محافظة "طريف" خاصة في الجوانب الترفيهية

يتذكر سكان مناطق شمال الممكلة العديد من الوقائع والحوادث بالتزامن مع تساقط الثلوج، منها واقعة حدثت قبل أكثر من 30 عاماً تعرف بـ "كسر المواسير" وغيرها من الأحداث التاريخية التي لا تزال عالقة في أذهان كبار السن.

ومن هذه الوقائع ما حدث قبل ما يقارب 50 عاماً في محافظة طريف عندما تأثرت مكائن الماء ومواسير المنازل بسبب البرودة الشديدة.

وقد سميت سنة 2008م في منطقة الحدود الشمالية بـ"سنة الثلوج" نظراً لارتفاع معدل الثلوج بشكل كبيراً جداً حيث غطيت المركبات بصورة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.

وشهدت محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد الواقع على مسافة 100 كم عن عرعر، تساقط الثلوج قبل عامين في نهاية المربعانية ونشرت "سبق" عن ذلك في حينه بعنوان "شاهد.. طريف وحزم الجلاميد يودّعان المربعانية بـ "الثلوج".

وسجلت السنة الحالية تساقط الثلوج مع بداية دخول المربعانية وارتبط تساقط الثلوج بـ "ارتباط ومتغير تاريخي".

واشتهرت محافظة طريف من بين المناطق الشمالية بتساقط الثلوج نظراً لموقعها "المترفع" مناخياً.

ويرى المهتمون أن هذه المحافظة اشتهرت بـ" الثلوج" وسوقت نفسها سياحياً في حاجة إلى المزيد من التطوير من جميع النواحي الترفيهية.