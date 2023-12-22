النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

سكان المناطق الشمالية يستعيدون ذكريات البرودة وتساقط الثلوج

دعوات لتطوير محافظة "طريف" خاصة في الجوانب الترفيهية

 يتذكر سكان مناطق شمال الممكلة العديد من الوقائع والحوادث بالتزامن مع تساقط الثلوج، منها واقعة حدثت قبل أكثر من 30 عاماً تعرف بـ "كسر المواسير" وغيرها من الأحداث التاريخية التي لا تزال عالقة في أذهان كبار السن.

 ومن هذه الوقائع ما حدث قبل ما يقارب 50 عاماً في محافظة طريف عندما تأثرت مكائن الماء ومواسير المنازل بسبب البرودة الشديدة.

وقد سميت سنة 2008م في منطقة الحدود الشمالية بـ"سنة الثلوج" نظراً لارتفاع معدل الثلوج بشكل كبيراً جداً حيث غطيت المركبات بصورة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.

وشهدت محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد الواقع على مسافة 100 كم عن عرعر، تساقط الثلوج قبل عامين في نهاية المربعانية ونشرت "سبق" عن ذلك في حينه بعنوان "شاهد.. طريف وحزم الجلاميد يودّعان المربعانية بـ "الثلوج".

وسجلت السنة الحالية تساقط الثلوج مع بداية دخول المربعانية وارتبط تساقط الثلوج بـ "ارتباط ومتغير تاريخي".

واشتهرت محافظة طريف من بين المناطق الشمالية بتساقط الثلوج نظراً لموقعها "المترفع" مناخياً.

ويرى المهتمون أن هذه المحافظة اشتهرت بـ" الثلوج" وسوقت نفسها سياحياً في حاجة إلى المزيد من التطوير من جميع النواحي الترفيهية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سكان المناطق الشمالية يستعيدون ذكريات البرودة وتساقط الثلوج
سبق

 يتذكر سكان مناطق شمال الممكلة العديد من الوقائع والحوادث بالتزامن مع تساقط الثلوج، منها واقعة حدثت قبل أكثر من 30 عاماً تعرف بـ "كسر المواسير" وغيرها من الأحداث التاريخية التي لا تزال عالقة في أذهان كبار السن.

 ومن هذه الوقائع ما حدث قبل ما يقارب 50 عاماً في محافظة طريف عندما تأثرت مكائن الماء ومواسير المنازل بسبب البرودة الشديدة.

وقد سميت سنة 2008م في منطقة الحدود الشمالية بـ"سنة الثلوج" نظراً لارتفاع معدل الثلوج بشكل كبيراً جداً حيث غطيت المركبات بصورة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.

وشهدت محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد الواقع على مسافة 100 كم عن عرعر، تساقط الثلوج قبل عامين في نهاية المربعانية ونشرت "سبق" عن ذلك في حينه بعنوان "شاهد.. طريف وحزم الجلاميد يودّعان المربعانية بـ "الثلوج".

وسجلت السنة الحالية تساقط الثلوج مع بداية دخول المربعانية وارتبط تساقط الثلوج بـ "ارتباط ومتغير تاريخي".

واشتهرت محافظة طريف من بين المناطق الشمالية بتساقط الثلوج نظراً لموقعها "المترفع" مناخياً.

ويرى المهتمون أن هذه المحافظة اشتهرت بـ" الثلوج" وسوقت نفسها سياحياً في حاجة إلى المزيد من التطوير من جميع النواحي الترفيهية.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
05:56 PM
دعوات لتطوير محافظة "طريف" خاصة في الجوانب الترفيهية

سكان المناطق الشمالية يستعيدون ذكريات البرودة وتساقط الثلوج

A A A
خالد السويلمي - طريف
4
15,014

 يتذكر سكان مناطق شمال الممكلة العديد من الوقائع والحوادث بالتزامن مع تساقط الثلوج، منها واقعة حدثت قبل أكثر من 30 عاماً تعرف بـ "كسر المواسير" وغيرها من الأحداث التاريخية التي لا تزال عالقة في أذهان كبار السن.

 ومن هذه الوقائع ما حدث قبل ما يقارب 50 عاماً في محافظة طريف عندما تأثرت مكائن الماء ومواسير المنازل بسبب البرودة الشديدة.

وقد سميت سنة 2008م في منطقة الحدود الشمالية بـ"سنة الثلوج" نظراً لارتفاع معدل الثلوج بشكل كبيراً جداً حيث غطيت المركبات بصورة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.

وشهدت محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد الواقع على مسافة 100 كم عن عرعر، تساقط الثلوج قبل عامين في نهاية المربعانية ونشرت "سبق" عن ذلك في حينه بعنوان "شاهد.. طريف وحزم الجلاميد يودّعان المربعانية بـ "الثلوج".

وسجلت السنة الحالية تساقط الثلوج مع بداية دخول المربعانية وارتبط تساقط الثلوج بـ "ارتباط ومتغير تاريخي".

واشتهرت محافظة طريف من بين المناطق الشمالية بتساقط الثلوج نظراً لموقعها "المترفع" مناخياً.

ويرى المهتمون أن هذه المحافظة اشتهرت بـ" الثلوج" وسوقت نفسها سياحياً في حاجة إلى المزيد من التطوير من جميع النواحي الترفيهية.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,089

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة