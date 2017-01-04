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سكان مركز العرين يطالبون بحلول للتقاطعات الخطرة بمركزهم

تصب فيه العديد من الطرق الرابطة بين محافظات عسير ومراكزها

طالب عدد من سكان مركز العرين بمنطقة عسير بوضع حل جذري لعدد من التقاطعات المكشوفة، التي وصفوها بالمميته بعد تكرار الحوادث بسببها، خصوصاً وأن مركز العرين تصب فيه العديد من الطرق الرابطة بين محافظات عسير ومراكزها وقراها ومنطقة نجران.
وقال المواطن علي بن حسين القحطاني: إن هناك مطالبات للأهالي منذ سنوات لدى الجهات المختصة في محاولة منهم لوضع حد للحوادث المتكررة بسبب كثرة التقاطعات التي تفتقر لأدنى وسائل السلامة.
وأكد القحطاني أن هناك لجنة بعضوية مركز الإمارة والبلدية والمرور  والشرطة والطرق تم تشكيلها، بعد مطالبات المواطنين بوضع دوارات ومطبات قي تقاطع الغرس وتقاطع مفرق الخنقة والتقاطع القريب من السوق الشعبي وتقاطع مفرق الأمواه، وولكن دون جدوى رغم التوصيات المقدمة.
 
وطالب الأهالي الجهات المعنية بإنهاء معاناة المواطنين مع الحوادث المميتة في تلك التقاطعات بعد أن أزهقت عشرات الأرواح وتسببت في إعاقات وعاهات مزمنة فضلاً عن الخسائر في المركبات.
 

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سكان مركز العرين يطالبون بحلول للتقاطعات الخطرة بمركزهم
سبق

طالب عدد من سكان مركز العرين بمنطقة عسير بوضع حل جذري لعدد من التقاطعات المكشوفة، التي وصفوها بالمميته بعد تكرار الحوادث بسببها، خصوصاً وأن مركز العرين تصب فيه العديد من الطرق الرابطة بين محافظات عسير ومراكزها وقراها ومنطقة نجران.
وقال المواطن علي بن حسين القحطاني: إن هناك مطالبات للأهالي منذ سنوات لدى الجهات المختصة في محاولة منهم لوضع حد للحوادث المتكررة بسبب كثرة التقاطعات التي تفتقر لأدنى وسائل السلامة.
وأكد القحطاني أن هناك لجنة بعضوية مركز الإمارة والبلدية والمرور  والشرطة والطرق تم تشكيلها، بعد مطالبات المواطنين بوضع دوارات ومطبات قي تقاطع الغرس وتقاطع مفرق الخنقة والتقاطع القريب من السوق الشعبي وتقاطع مفرق الأمواه، وولكن دون جدوى رغم التوصيات المقدمة.
 
وطالب الأهالي الجهات المعنية بإنهاء معاناة المواطنين مع الحوادث المميتة في تلك التقاطعات بعد أن أزهقت عشرات الأرواح وتسببت في إعاقات وعاهات مزمنة فضلاً عن الخسائر في المركبات.
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:24 PM
تصب فيه العديد من الطرق الرابطة بين محافظات عسير ومراكزها

سكان مركز العرين يطالبون بحلول للتقاطعات الخطرة بمركزهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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طالب عدد من سكان مركز العرين بمنطقة عسير بوضع حل جذري لعدد من التقاطعات المكشوفة، التي وصفوها بالمميته بعد تكرار الحوادث بسببها، خصوصاً وأن مركز العرين تصب فيه العديد من الطرق الرابطة بين محافظات عسير ومراكزها وقراها ومنطقة نجران.
وقال المواطن علي بن حسين القحطاني: إن هناك مطالبات للأهالي منذ سنوات لدى الجهات المختصة في محاولة منهم لوضع حد للحوادث المتكررة بسبب كثرة التقاطعات التي تفتقر لأدنى وسائل السلامة.
وأكد القحطاني أن هناك لجنة بعضوية مركز الإمارة والبلدية والمرور  والشرطة والطرق تم تشكيلها، بعد مطالبات المواطنين بوضع دوارات ومطبات قي تقاطع الغرس وتقاطع مفرق الخنقة والتقاطع القريب من السوق الشعبي وتقاطع مفرق الأمواه، وولكن دون جدوى رغم التوصيات المقدمة.
 
وطالب الأهالي الجهات المعنية بإنهاء معاناة المواطنين مع الحوادث المميتة في تلك التقاطعات بعد أن أزهقت عشرات الأرواح وتسببت في إعاقات وعاهات مزمنة فضلاً عن الخسائر في المركبات.
 

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