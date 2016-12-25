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"سلطان بن سلمان" لوزير التعليم: أتطلع لأن تكون مبادرتكم نهجاً لجميع القطاعات

"العيسى" يوجه بتحويل قيمة "الدرع" لصالح جمعية الأطفال المعوقين

وجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تحية تقدير وامتنان للدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم لمبادرته بمساندة رسالة  الجمعية خلال رعايته لافتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن الذي يقام في العاصمة الرياض.

وقال في رسالة بعث بها لوزير التعليم: اطلعت على ما تفضلتم به معاليكم من مبادرة كريمة لمساندة رسالة جمعية الأطفال المعوقين خلال رعايتكم لافتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن، وإنني اذ أعرب لمعاليكم عن خالص التقدير والامتنان لتلك اللفتة الطيبة التي تمثل الكثير للجمعية ومنسوبيها، فأنني شخصياً آمل أن يكون ذلك نهجاً وسنة حسنة تطبقها كافة القطاعات لكونها تجسد وعياً بدور مؤسسات العمل الخيري، وبأهمية مشاركة الجميع في دعم أهدافها.

جدير بالذكر أن  الدكتور العيسى وجه المنظمين للمؤتمر بعدم إهدائه درعاً تذكارياً خلال حفل الافتتاح، وتحويل قيمة الدرع - أياً كانت -  لصالح جمعية الأطفال المعوقين، الأمر الذي نال استحسان وتقدير الحضور.

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"سلطان بن سلمان" لوزير التعليم: أتطلع لأن تكون مبادرتكم نهجاً لجميع القطاعات
سبق

وجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تحية تقدير وامتنان للدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم لمبادرته بمساندة رسالة  الجمعية خلال رعايته لافتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن الذي يقام في العاصمة الرياض.

وقال في رسالة بعث بها لوزير التعليم: اطلعت على ما تفضلتم به معاليكم من مبادرة كريمة لمساندة رسالة جمعية الأطفال المعوقين خلال رعايتكم لافتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن، وإنني اذ أعرب لمعاليكم عن خالص التقدير والامتنان لتلك اللفتة الطيبة التي تمثل الكثير للجمعية ومنسوبيها، فأنني شخصياً آمل أن يكون ذلك نهجاً وسنة حسنة تطبقها كافة القطاعات لكونها تجسد وعياً بدور مؤسسات العمل الخيري، وبأهمية مشاركة الجميع في دعم أهدافها.

جدير بالذكر أن  الدكتور العيسى وجه المنظمين للمؤتمر بعدم إهدائه درعاً تذكارياً خلال حفل الافتتاح، وتحويل قيمة الدرع - أياً كانت -  لصالح جمعية الأطفال المعوقين، الأمر الذي نال استحسان وتقدير الحضور.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
07:19 PM
"العيسى" يوجه بتحويل قيمة "الدرع" لصالح جمعية الأطفال المعوقين

"سلطان بن سلمان" لوزير التعليم: أتطلع لأن تكون مبادرتكم نهجاً لجميع القطاعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تحية تقدير وامتنان للدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم لمبادرته بمساندة رسالة  الجمعية خلال رعايته لافتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن الذي يقام في العاصمة الرياض.

وقال في رسالة بعث بها لوزير التعليم: اطلعت على ما تفضلتم به معاليكم من مبادرة كريمة لمساندة رسالة جمعية الأطفال المعوقين خلال رعايتكم لافتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن، وإنني اذ أعرب لمعاليكم عن خالص التقدير والامتنان لتلك اللفتة الطيبة التي تمثل الكثير للجمعية ومنسوبيها، فأنني شخصياً آمل أن يكون ذلك نهجاً وسنة حسنة تطبقها كافة القطاعات لكونها تجسد وعياً بدور مؤسسات العمل الخيري، وبأهمية مشاركة الجميع في دعم أهدافها.

جدير بالذكر أن  الدكتور العيسى وجه المنظمين للمؤتمر بعدم إهدائه درعاً تذكارياً خلال حفل الافتتاح، وتحويل قيمة الدرع - أياً كانت -  لصالح جمعية الأطفال المعوقين، الأمر الذي نال استحسان وتقدير الحضور.

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