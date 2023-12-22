النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

"سلطان بن سلمان" يتحدث في الصين عن السياحة السعودية ومستقبلها الواعد

في تصريحات للإعلام ببكين تابعها ٩٠٠ مليون شخص

أجرت العديد من القنوات والصحف المحلية الصينية حوارًا ساخنًا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز"، حول ما تتمتع به السعودية من تنوع سياحي وجغرافي، بالإضافة لوجود العديد من المقومات السياحية.

وتحدث "الأمير سلطان بن سلمان" لكل من: قناة "CCTV1" الرسمية، وقناة "CCTV4" الثقافية، وقناة "BTV"، وإذاعة "CNR"، وصحيفة "China Daily"، قائلًا: "إننا نشعر اليوم بالمشترك الذي يجمعنا إنسانيًّا وحضاريًّا مع الصين، فكلا البلدين يقفان على تعاقب تراثي عظيم، وكلاهما يعتز ويحافظ على موروثه، ولم يتنازل عنه في موجة الدعوة لنسيان الماضي لمن يريد التقدم، واليوم السعودية والصين بلدان مهمان اقتصاديًّا وسياسيًّا وينافسان في التقدم وهما محافظان على تراثهما".

وأضاف: "إننا نلمس من الصين ومن كل الدول المتقدمة تفهمًا واحترامًا ورغبة في التعاون الاقتصادي والسياسي بقدر ما نرسخ أننا متنادَّان في عمقنا التاريخي وامتداداتنا الحضارية، فنحن ورثة حضارات عظيمة، وعلاقاتنا الاقتصادية والإنسانية مع العالم تؤكد على أننا ذوو أدوار محورية عبر العصور ولا زلنا نشكل هذا الثقل والأهمية في العالم الحديث".

تجدر الإشارة إلى أن حديث رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شاهَدَه قرابة ٩٠٠ مليون نسمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سلطان بن سلمان" يتحدث في الصين عن السياحة السعودية ومستقبلها الواعد
سبق

أجرت العديد من القنوات والصحف المحلية الصينية حوارًا ساخنًا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز"، حول ما تتمتع به السعودية من تنوع سياحي وجغرافي، بالإضافة لوجود العديد من المقومات السياحية.

وتحدث "الأمير سلطان بن سلمان" لكل من: قناة "CCTV1" الرسمية، وقناة "CCTV4" الثقافية، وقناة "BTV"، وإذاعة "CNR"، وصحيفة "China Daily"، قائلًا: "إننا نشعر اليوم بالمشترك الذي يجمعنا إنسانيًّا وحضاريًّا مع الصين، فكلا البلدين يقفان على تعاقب تراثي عظيم، وكلاهما يعتز ويحافظ على موروثه، ولم يتنازل عنه في موجة الدعوة لنسيان الماضي لمن يريد التقدم، واليوم السعودية والصين بلدان مهمان اقتصاديًّا وسياسيًّا وينافسان في التقدم وهما محافظان على تراثهما".

وأضاف: "إننا نلمس من الصين ومن كل الدول المتقدمة تفهمًا واحترامًا ورغبة في التعاون الاقتصادي والسياسي بقدر ما نرسخ أننا متنادَّان في عمقنا التاريخي وامتداداتنا الحضارية، فنحن ورثة حضارات عظيمة، وعلاقاتنا الاقتصادية والإنسانية مع العالم تؤكد على أننا ذوو أدوار محورية عبر العصور ولا زلنا نشكل هذا الثقل والأهمية في العالم الحديث".

تجدر الإشارة إلى أن حديث رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شاهَدَه قرابة ٩٠٠ مليون نسمة.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
06:18 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:47 PM
في تصريحات للإعلام ببكين تابعها ٩٠٠ مليون شخص

"سلطان بن سلمان" يتحدث في الصين عن السياحة السعودية ومستقبلها الواعد

A A A
ظافر الشهري - الرياض
1
3,263

أجرت العديد من القنوات والصحف المحلية الصينية حوارًا ساخنًا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز"، حول ما تتمتع به السعودية من تنوع سياحي وجغرافي، بالإضافة لوجود العديد من المقومات السياحية.

وتحدث "الأمير سلطان بن سلمان" لكل من: قناة "CCTV1" الرسمية، وقناة "CCTV4" الثقافية، وقناة "BTV"، وإذاعة "CNR"، وصحيفة "China Daily"، قائلًا: "إننا نشعر اليوم بالمشترك الذي يجمعنا إنسانيًّا وحضاريًّا مع الصين، فكلا البلدين يقفان على تعاقب تراثي عظيم، وكلاهما يعتز ويحافظ على موروثه، ولم يتنازل عنه في موجة الدعوة لنسيان الماضي لمن يريد التقدم، واليوم السعودية والصين بلدان مهمان اقتصاديًّا وسياسيًّا وينافسان في التقدم وهما محافظان على تراثهما".

وأضاف: "إننا نلمس من الصين ومن كل الدول المتقدمة تفهمًا واحترامًا ورغبة في التعاون الاقتصادي والسياسي بقدر ما نرسخ أننا متنادَّان في عمقنا التاريخي وامتداداتنا الحضارية، فنحن ورثة حضارات عظيمة، وعلاقاتنا الاقتصادية والإنسانية مع العالم تؤكد على أننا ذوو أدوار محورية عبر العصور ولا زلنا نشكل هذا الثقل والأهمية في العالم الحديث".

تجدر الإشارة إلى أن حديث رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شاهَدَه قرابة ٩٠٠ مليون نسمة.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,360
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,739
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,072

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة