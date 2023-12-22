"سلطان بن سلمان" يتحدث في الصين عن السياحة السعودية ومستقبلها الواعد

في تصريحات للإعلام ببكين تابعها ٩٠٠ مليون شخص

أجرت العديد من القنوات والصحف المحلية الصينية حوارًا ساخنًا مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز"، حول ما تتمتع به السعودية من تنوع سياحي وجغرافي، بالإضافة لوجود العديد من المقومات السياحية.

وتحدث "الأمير سلطان بن سلمان" لكل من: قناة "CCTV1" الرسمية، وقناة "CCTV4" الثقافية، وقناة "BTV"، وإذاعة "CNR"، وصحيفة "China Daily"، قائلًا: "إننا نشعر اليوم بالمشترك الذي يجمعنا إنسانيًّا وحضاريًّا مع الصين، فكلا البلدين يقفان على تعاقب تراثي عظيم، وكلاهما يعتز ويحافظ على موروثه، ولم يتنازل عنه في موجة الدعوة لنسيان الماضي لمن يريد التقدم، واليوم السعودية والصين بلدان مهمان اقتصاديًّا وسياسيًّا وينافسان في التقدم وهما محافظان على تراثهما".

وأضاف: "إننا نلمس من الصين ومن كل الدول المتقدمة تفهمًا واحترامًا ورغبة في التعاون الاقتصادي والسياسي بقدر ما نرسخ أننا متنادَّان في عمقنا التاريخي وامتداداتنا الحضارية، فنحن ورثة حضارات عظيمة، وعلاقاتنا الاقتصادية والإنسانية مع العالم تؤكد على أننا ذوو أدوار محورية عبر العصور ولا زلنا نشكل هذا الثقل والأهمية في العالم الحديث".

تجدر الإشارة إلى أن حديث رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شاهَدَه قرابة ٩٠٠ مليون نسمة.