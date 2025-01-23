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"سلطان بن سلمان" يحتفي بملك إسبانيا في أمسية تراثية

اطلع الضيف على برنامج الملك للعناية بالتراث الحضاري

احتفى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الاثنين الماضي، بالملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا في أمسية تراثية.

وأقام الأمير سلطان مأدبة العشاء للضيف في البيوت الطينية التابعة لقصر المربع، وكانت عبارة عن أكلات سعودية تم إعدادها من خلال الأسر المنتجة السعودية التي قدّمت أطباقاً متنوعة تمثل مختلف مناطق المملكة، وسبق العشاء ألوان من العرضة السعودية، كما اطّلع الضيف على معرض لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات والبرامج للعناية بالمواقع التاريخية والتراثية في المملكة.

وجاء احتفاء الأمير سلطان بن سلمان بالضيف، في إطار زيارته لقصر المربع التاريخي، والتي استقبله فيها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

من جهته، أبدى الملك فيليب السادس سعادته بالأمسية التراثية، وبما شاهده من اهتمام ملحوظ ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الذي قدّم له الأمير سلطان معلومات عنه، خصوصاً أنه المسار الذي أولته مملكة إسبانيا عناية كبيرة منذ وقت مبكر، وجنت من ورائه الكثير من الفوائد الوطنية وتعزيز روح الانتماء عند مواطنيها، إلى جانب الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

 

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"سلطان بن سلمان" يحتفي بملك إسبانيا في أمسية تراثية
سبق

احتفى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الاثنين الماضي، بالملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا في أمسية تراثية.

وأقام الأمير سلطان مأدبة العشاء للضيف في البيوت الطينية التابعة لقصر المربع، وكانت عبارة عن أكلات سعودية تم إعدادها من خلال الأسر المنتجة السعودية التي قدّمت أطباقاً متنوعة تمثل مختلف مناطق المملكة، وسبق العشاء ألوان من العرضة السعودية، كما اطّلع الضيف على معرض لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات والبرامج للعناية بالمواقع التاريخية والتراثية في المملكة.

وجاء احتفاء الأمير سلطان بن سلمان بالضيف، في إطار زيارته لقصر المربع التاريخي، والتي استقبله فيها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

من جهته، أبدى الملك فيليب السادس سعادته بالأمسية التراثية، وبما شاهده من اهتمام ملحوظ ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الذي قدّم له الأمير سلطان معلومات عنه، خصوصاً أنه المسار الذي أولته مملكة إسبانيا عناية كبيرة منذ وقت مبكر، وجنت من ورائه الكثير من الفوائد الوطنية وتعزيز روح الانتماء عند مواطنيها، إلى جانب الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
01:05 PM
اطلع الضيف على برنامج الملك للعناية بالتراث الحضاري

"سلطان بن سلمان" يحتفي بملك إسبانيا في أمسية تراثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الاثنين الماضي، بالملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا في أمسية تراثية.

وأقام الأمير سلطان مأدبة العشاء للضيف في البيوت الطينية التابعة لقصر المربع، وكانت عبارة عن أكلات سعودية تم إعدادها من خلال الأسر المنتجة السعودية التي قدّمت أطباقاً متنوعة تمثل مختلف مناطق المملكة، وسبق العشاء ألوان من العرضة السعودية، كما اطّلع الضيف على معرض لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات والبرامج للعناية بالمواقع التاريخية والتراثية في المملكة.

وجاء احتفاء الأمير سلطان بن سلمان بالضيف، في إطار زيارته لقصر المربع التاريخي، والتي استقبله فيها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

من جهته، أبدى الملك فيليب السادس سعادته بالأمسية التراثية، وبما شاهده من اهتمام ملحوظ ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الذي قدّم له الأمير سلطان معلومات عنه، خصوصاً أنه المسار الذي أولته مملكة إسبانيا عناية كبيرة منذ وقت مبكر، وجنت من ورائه الكثير من الفوائد الوطنية وتعزيز روح الانتماء عند مواطنيها، إلى جانب الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

 

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