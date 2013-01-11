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سلطنة عمان تنفي خبر البحث عن وديعة بمليارات الدولارات عبر دول الخليج

"المالية": الاحتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني

نفت السلطنة في بيان صادر عن وزارة المالية الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

 

وذكر البيان الذي بثته منذ قليل وكالة أنباء سلطنة عمان أن "الخبر الذي نشرته وكالة أنباء رويترز بأن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات عدة من الدولارات عار من الصحة، ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات". وأكد البيان أن السلطنة تمتلك احتياطيات كافية، ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني. 

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سلطنة عمان تنفي خبر البحث عن وديعة بمليارات الدولارات عبر دول الخليج
سبق

نفت السلطنة في بيان صادر عن وزارة المالية الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

 

وذكر البيان الذي بثته منذ قليل وكالة أنباء سلطنة عمان أن "الخبر الذي نشرته وكالة أنباء رويترز بأن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات عدة من الدولارات عار من الصحة، ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات". وأكد البيان أن السلطنة تمتلك احتياطيات كافية، ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني. 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
10:00 PM
"المالية": الاحتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني

سلطنة عمان تنفي خبر البحث عن وديعة بمليارات الدولارات عبر دول الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت السلطنة في بيان صادر عن وزارة المالية الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

 

وذكر البيان الذي بثته منذ قليل وكالة أنباء سلطنة عمان أن "الخبر الذي نشرته وكالة أنباء رويترز بأن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات عدة من الدولارات عار من الصحة، ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات". وأكد البيان أن السلطنة تمتلك احتياطيات كافية، ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني. 

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