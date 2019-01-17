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سلطنة عمان: وصول عشرة معتقلين مفرج عنهم من جوانتانامو

أعلنت سلطنة عمان يوم الاثنين وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل جوانتانامو العسكري، في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما؛ لتقليص عدد السجناء في المعتقل قبل انتهاء رئاسته.

 

وبحسب "رويترز" قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: "لتلبية التماس الحكومة الأمريكية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل جوانتانامو؛ مراعاةً لظروفهم الإنسانية وصل السلطنة اليوم 10 أشخاص أفرج عنهم من المعتقل المذكور؛ وذلك للإقامة المؤقتة".

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سلطنة عمان: وصول عشرة معتقلين مفرج عنهم من جوانتانامو
سبق

أعلنت سلطنة عمان يوم الاثنين وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل جوانتانامو العسكري، في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما؛ لتقليص عدد السجناء في المعتقل قبل انتهاء رئاسته.

 

وبحسب "رويترز" قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: "لتلبية التماس الحكومة الأمريكية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل جوانتانامو؛ مراعاةً لظروفهم الإنسانية وصل السلطنة اليوم 10 أشخاص أفرج عنهم من المعتقل المذكور؛ وذلك للإقامة المؤقتة".

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:40 AM

سلطنة عمان: وصول عشرة معتقلين مفرج عنهم من جوانتانامو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عمان يوم الاثنين وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل جوانتانامو العسكري، في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما؛ لتقليص عدد السجناء في المعتقل قبل انتهاء رئاسته.

 

وبحسب "رويترز" قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: "لتلبية التماس الحكومة الأمريكية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل جوانتانامو؛ مراعاةً لظروفهم الإنسانية وصل السلطنة اليوم 10 أشخاص أفرج عنهم من المعتقل المذكور؛ وذلك للإقامة المؤقتة".

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