"سمان" متحدثاً رسمياً لـ"صحة المدينة المنورة"

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن، قراراً بتكليف حاتم أبو الحسن سمان، ناطقاً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ"صحة المدينة".

يُذكر أن "سمان" من الكفاءات الإدارية والإعلامية، وتولى عدة أقسام، كان آخرها مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.