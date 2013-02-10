"سمان" مديرًا لمراكز المطار الصحية بجدة و"الجويهر" مساعدًا له

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة "الدكتور مشعل السيالي"؛ قرارًا بتكليف "الدكتور أيمن سمان" مديرًا لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لمدة عام؛ خلفًا لـ"عبدالغني المالكي" الذي كان يشغل المنصب.

كما أصدر الدكتور "السيالي" قرارًا آخر بتكليف "طارق الجويهر" مساعدًا لمدير مراكز المراقبة الصحية بالمطار.