"سواحل النور التطوعي" يحتفل بعامه العاشر وسط حضور إعلامي ومجتمعي مميز

يضم العديد من الموهوبين والموهوبات الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا

احتفل فريق "سواحل النور الإعلامي التطوعي"- وهو أقدم فريق تطوعي بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، والذي يحظى بدعم ورعاية واهتمام منها، بعامه العاشر.



وكان الحفل في هذا العام تحت شعار (التطوع يجمعنا) - وبمشاركة نخبة من الشخصيات في مختلف المجالات المجتمعية، وبدعم لا محدود من أكثر ( 20 ) - جهة مختلفة.



وتميزت فقرات الحفل الخطابي بتقديم أفضل الفقرات الإنشادية والاستعراضية، بالإضافة إلى مشاركة فرقة جديدة من قبل (أطفال سواحل النور الاستعراضية وعروض الأوبريت).



يُذكر أن الفريق يضم العديد من الموهوبين والموهوبات الذين لا تتجاوز أعمارهم ( 18) عامًا، وهم الذين شاركوا وأبدعوا في تقديم فقرات الحفل الختامي لهذا العام.



من جانب آخر تقدمت إدارة فريق سواحل النور بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الفعاليات ابتداءً بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة المرجان القابضة، وواحة الرند للإنتاج الصوتي والمرئي، ورتوش لتنظيم الحفلات، والشبكات الإعلامية المشاركة، والداعمين والمساهمين للفريق التطوعي.



وأثنى قائد الفريق عبدالقادر الجومان - على كل من ساهم من الجهات والشخصيات التي حضرت ودعمت الفريق خلال مسيرته، واعدًا الجميع بعشرة أعوام أخرى مميزة بإذن الله تعالى. وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الراعية والداعمة وأصحاب المواهب، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة مع أعضاء شرف الفريق والداعمين له.

