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سوريا.. الجيش الحر يدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي

ضِمن عمليات "درع الفرات" المدعومة من القوات التركية

 تَمَكّنت فصائل الجيش السوري الحر، اليوم الأربعاء، من دخول مشارف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ضِمن العمليات التي تحمل اسم "درع الفرات" المدعومة من القوات التركية.

 

ويأتي هذا التقدم للجيش الحر بعد سيطرته على منطقتيْ الجبل والمشفى والسكن الشبابي، مع استمرار المعارك مع تنظيم "داعش".

 

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر عسكرية في الجيش الحر، تأكيدها عن بدء فصائل غرفة عمليات "درع الفرات"، هجوماً واسعاً على الباب من عدة محاور؛ بهدف السيطرة على المدينة.

 

وكان الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه قد تقدم باتجاه المدينة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"؛ بهدف قطع آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.

 

وشنت تركيا حملتها "درع الفرات" في سوريا في أغسطس الماضي لتأمين حدودها من التنظيم المتشدد، ووقف تقدم مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سوريا.. الجيش الحر يدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي
سبق

 تَمَكّنت فصائل الجيش السوري الحر، اليوم الأربعاء، من دخول مشارف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ضِمن العمليات التي تحمل اسم "درع الفرات" المدعومة من القوات التركية.

 

ويأتي هذا التقدم للجيش الحر بعد سيطرته على منطقتيْ الجبل والمشفى والسكن الشبابي، مع استمرار المعارك مع تنظيم "داعش".

 

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر عسكرية في الجيش الحر، تأكيدها عن بدء فصائل غرفة عمليات "درع الفرات"، هجوماً واسعاً على الباب من عدة محاور؛ بهدف السيطرة على المدينة.

 

وكان الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه قد تقدم باتجاه المدينة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"؛ بهدف قطع آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.

 

وشنت تركيا حملتها "درع الفرات" في سوريا في أغسطس الماضي لتأمين حدودها من التنظيم المتشدد، ووقف تقدم مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
11:22 AM
ضِمن عمليات "درع الفرات" المدعومة من القوات التركية

سوريا.. الجيش الحر يدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 تَمَكّنت فصائل الجيش السوري الحر، اليوم الأربعاء، من دخول مشارف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ضِمن العمليات التي تحمل اسم "درع الفرات" المدعومة من القوات التركية.

 

ويأتي هذا التقدم للجيش الحر بعد سيطرته على منطقتيْ الجبل والمشفى والسكن الشبابي، مع استمرار المعارك مع تنظيم "داعش".

 

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر عسكرية في الجيش الحر، تأكيدها عن بدء فصائل غرفة عمليات "درع الفرات"، هجوماً واسعاً على الباب من عدة محاور؛ بهدف السيطرة على المدينة.

 

وكان الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه قد تقدم باتجاه المدينة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"؛ بهدف قطع آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.

 

وشنت تركيا حملتها "درع الفرات" في سوريا في أغسطس الماضي لتأمين حدودها من التنظيم المتشدد، ووقف تقدم مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

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