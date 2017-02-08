سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 6967 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4,4 مليار ريال

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 71,22 نقطة ليقفل عند مستوى 6967,40 نقطة , وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4,4 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 252 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, وملاذ للتأمين, سوليدرتي تكافل , وأسمنت ام القرى , وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الوطنية , ونما للكيماويات, واكسا التعاونية, وساب للتكافل, وجزيرة تكافل, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9,97% و 4,27 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, سوليدرتي تكافل, والأهلية, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان , والراجحي, وسوليدرتي تكافل هي الأكثر نشاطا في القيمة.