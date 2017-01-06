"سوق الجمعة" بالخرمة.. لا مكان للمُزارع السعودي والعمالة المتخلفة تسيطر

مطالبات بمنع الأجانب بيع الخضروات مجهولة المصدر وتنظيم وتطوير السوق

في الوقت الذي أصبح فيه سوق الجمعة الواقع بجوار جامع النزهة بمحافظة الخرمة المكانَ المناسب والوحيد لأصحاب المزارع لعرض منتجاتهم الزراعية من الخضروات والورقيات فوق أحواض سياراتهم من كل أسبوع؛ إلا أنهم أصبحوا يَجِدون صعوبة كبيرة للحصول على موقع لمركباتهم، بعد أن سيطرت العمالة الأجنبية على ساحة السوق وحجزها قبل موعد السوق بيومين.



ووقفت "سبق" صباح اليوم الجمعة على حالة السوق والتحدث مع بعض المزارعين والمتسوقين، الذين تَرَكّزت مطالبهم للجهات ذات العلاقة بضرورة منع العمالة الأجنبية من بيع الخضروات مجهولة المصدر، وتنظيم هذا السوق وتطويره بإنشاء بسطات تحتوي على مظلات تُقَدّم للمُزارع السعودي لعرض منتجاته الزراعية بكل سهولة، وتخصيص أماكن للمواطنين المهتمين بتربية أنواع الطيور وبيعها بالسوق.



زيادة الإنتاج الزراعي بالخرمة

وقال المواطن "مبارك عايش السبيعي" أحد المزارعين بمنطقة جبار بالخرمة: تم توفير المياه بالآبار الجوفية بوادي الخرمة ووجود الأراضي الخصبة بالمَزارع؛ ابتداء من مزارع الغريف إلى القرين وجبار، ثم الدغمية والوطاة وأبو جميدة والحجيف تَسببت في زيادة الإنتاج المحلي بالمحافظة من الخضروات والفواكه وانخفاض الأسعار بالمنطقة.



وأضاف: بالنسبة لنا كمزارعين، وجدنا في سوق الجمعة منذ فترة، الإقبالَ الكبير من المواطنين والمقيمين لشراء إنتاجنا الزراعي المحلي؛ ولكن شهرة السوق بالأشهر الماضية جعل العمالة الأجنبية وغير النظامية بدخول السوق بكثافة كبيرة؛ مما جعل من الصعب الحصول على موقع لسياراتنا بعد سيطرتهم عليه بالكامل.



العمالة.. والخضروات غير الصحية

وذكر المواطن "فيصل بن جروة" وهو أحد المزارعين بالخرمة أن العمالة الأجنبية تأتي بالخضروات من خارج المحافظة ومجهولة المصدر، وتوهم المتسوقون أنها من إنتاج مزارع الخرمة؛ في محاولة لمنافستنا وإلحاق الضرر بنا، والقضاء على إنتاج مزارعنا الطازج.



وزاد بقوله: تَقَدّمنا بشكوى للجهات المختصة وضّحنا فيها معاناتنا كمزارعين من كثافة العمالة الأجنبية وغير النظامية، وعرض خضروات مكشوفة ومجهولة المصدر على سيارات "دينا"، والاهتمام بصحة المواطن والمقيم، وضرورة النظر بالعشوائية التي تسيطر على السوق.



وأضاف: كما نقلنا حاجتنا كمزارعين لموقع واسع ومنظم يشجع المُزارع السعودي على الاهتمام بحرفة الزراعة ويوفر لنا المكان المناسب لعرض منتجاتهم بكل سهولة، بعيداً عن مضايقة العمالة.



انخفاض أسعار الخضروات

وعن أنواع المنتجات الزراعية وأسعارها بهذا السوق قال المواطن "محمد سلطان السبيعي": بالنسبة للسوق يتوفر فيه جميع أنواع الخضروات والورقيات وبعض الفواكه، وأسعارها مناسبة؛ حيث يباع "فلين الطماطم" البلدي بـ5 ريالات، والخيار بـ7ريالات، والكوسة والبامية والبادنجان والفاصوليا سعر الكيلو الواحد ثلاثة ريالات فقط، بالإضافة للورقيات مثل الخس والجرجير والملفوف والزهرة وغيرها، وأسعارها من ريال إلى ثلاثة ريالات.



بيع الطيور والسمن والأقط

كما يحوي سوق الجمعة بالخرمة موقعاً يتجمع فيه بعض المزارعين لبيع بعض أنواع الطيور والبيض البلدي والحيوانات مثل "الحمام والدجاج والبط والسمان والأرانب"، بالإضافة لعرض بعض مربّي المواشي لإنتاج لبن أغنامهم من "السمن البري والأقط".



إنشاء سوق للمزارعين

وعن المستقبل الذي ينتظر سوق الجمعة بالخرمة ذكر لـ"سبق" مصدر ببلدية الخرمة، أن الدراسة تجري الآن على تطوير السوق وإنشاء أماكن خاصة للمزارعين؛ مشيراً إلى حرص البلدية على دعم المواطن المزارع والعمل على تلبية احتياجهم بالسوق.



وأكد المصدر أنه في موعد السوق لهذا الأسبوع تم نقل البسطات من المنطقة القريبة من المسجد إلى هذا الموقع القريب، وسيتم تكثيف الرقابة عليه وتنظيمه كل أسبوع.

