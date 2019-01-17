سويسرا ترفض منح الجنسية لامرأة بسببٍ غريب جداً

حُرِمت سيدة دنماركية ناشطة في مجال حقوق الحيوانات، من الجنسية السويسرية، بعد تقدم مجموعة من الأشخاص بشكاوى ضدها بسبب اعتراضها على "أجراس الأبقار"، وهو تقليد شعبي في سويسرا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"؛ فقد تَقَدّمت نانسي هولتن، التي تعيش في سويسرا منذ 33 سنة، بطلب الحصول على الجنسية السويسرية؛ إلا أن السلطات رفضت الطلب، بعدما تَقَدّم جيرانها بشكايات ضدها بسبب وصفها أصوات أجراس الأبقار بـ"المزعجة".

يشار إلى أن طلبات الجنسية في سويسرا، يقرر فيها السكان المحليون وليس حكومة البلاد.

وطالبت هولتن (42 عاماً) بحظر أجراس الأبقار؛ لأن صوتها عالٍ جداً ومزعج، كما ترفض فكرة أجراس الكنائس التي تدق بالقرب من منزلها في الصباح الباكر؛ وهو ما يرفضه السكان.