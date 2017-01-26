"سياحة جازان" تطلق خدمة الباص السياحي المكشوف

تزامناً مع احتفالات المهرجان الشتوي التاسع "الفل مشتى الكل"

يطلق مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان خدمة الباص السياحي المكشوف ذات الطابقين في منطقة جازان، تزامناً مع احتفالات مهرجان جازان الشتوي التاسع "الفل مشتى الكل".



‎وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، مدير عام فرع هيئة السياحة بجازان، المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الباص يتكون من طابقين، الأول مغلق ومكيف، والثاني مكشوف لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، كما تتيح لهم الفرصة للتعرف على المسار السياحي لمدينة جازان بمرافقة مرشدين متخصصين، مع توفير شاشات عرض بالحافلات لتعريف السياح بالمواقع السياحية والتراثية.



‎وأشار "الكبيسي" إلى أن الباص سينطلق من الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مرورا بالمواقع السياحية ومواقع الفعاليات وينتهي بالقرية التراثية كما أن قيمة التذاكر ستكون في متناول الجميع.



ولفت "الكبيسي" إلى أن الباص سيكون مجهزا بكاميرا لمراقبة سلوك السائق، مع تزويد الزجاج الأمامي لكل باص بشاشة توضح خطوط السير، وجدول المواعيد، مشيرا إلى أنه تم توفير مسار سياحي محدد للباص وذلك للتعرف على مدينة جازان والمواقع السياحية والتراثية ومواقع الفعاليات.