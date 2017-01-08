سيدة بدبي تقود بسرعة 240 وتسجل 19 مخالفة في ساعة وتبرر: مزاجي سيئ

في واقعة تُعتبر الأولى من نوعها، سجّلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، 19 مخالفة رادار وقعت خلال ساعة واحدة على شارع الشيخ زايد من قِبَل مركبة من نوع بورش كايين، كانت تسير بسرعة 240 كيلومتراً في الساعة، وتُبَيّن أن قائدة المركبة من الجنسية الأوروبية في الأربعينيات من عمرها.

سابقة

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن ارتكاب هذا الكم من مخالفات السرعة في ساعة واحدة يعتبر سابقة مرورية؛ وخاصة أن قائد المركبة امرأة؛ مشيراً إلى أن جميع المخالفات سجلت سرعة من 220 كم إلى 240 كم في الساعة في شارع الشيخ زايد الشهر الماضي في الساعة الثالثة فجراً.

وأشار العميد "المزروعي" إلى أن صاحبة المركبة حضرت إلى الإدارة وبسؤالها عن سبب ارتكابها لهذه المخالفات، أكدت أنها كانت في مزاج سيئ ونفسية متعبة، وأنها كانت متوجهة إلى مستشفى راشد للعلاج، وبالفعل أحضرت ما يُثبت أنها كانت في المستشفى بعد توقيت ارتكاب آخر مخالفة؛ ولكنها لم تجد مبرراً مقنعاً أو سبباً مُرضياً للقيام بكم المخالفات الغريبة التي ارتكبتها والتي كانت تشكّل خطراً كبيراً على حياتها وعلى مستخدمي الطريق.

تغريم

وأفاد العميد "المزروعي" بأن قيمة مخالفة السرعة التي تزيد على 200 كم في الساعة، هي ألف درهم وحجز شهرين و12 نقطة مرورية على رخصة القيادة؛ مشيراً إلى أنه وفقاً لعدد المخالفات المرتكبة؛ فإن مدة حجز المركبة -وفقاً للقانون- تصل إلى 3 سنوات، وفي أغلب الأحوال يُمنع دفع بدل الحجز؛ منوهاً بأن قائدة المركبة راجعت الإدارة العامة للمرور أكثر من مرة، وطلبت إعفاءها من المخالفات؛ بحجة أنها لم تكن متزنة نفسياً أثناء القيادة؛ إلا أن هذا الأمر غير مقبول.