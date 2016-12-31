"سيميوني": الاتحاد صعب .. وهذا الثلاثي مميز

أكد أنه سيعود للعب مع الأندية السعودية مجدداً

وصف الأرجنتيني "سيميوني" المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فريق الاتحاد، بالفريق الصعب والقوي، مؤكدًا استمتاعه بالمباراة بين الفريقين، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء.

وعن مستوى الاتحاد قال "سيميوني": شاهدت مقاطع مصورة عن نادي الاتحاد، ولعب معنا مباراة رائعة، وهو فريق صعب.

وعن مستوى الكرة السعودية قال: شاهدت مقاطع للأندية السعودية، ومن الممكن العودة لنا كفريق أتلتيكو للعب مع أندية الخليج، وهذه المباراة تعتبر استعدادًا جيدًا لنا ونعتبرها مباراة ودية.

وعن اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في اللقاء؛ قال: رقم 11 فهد الأنصاري يستحوذ على الكرة بشكل جيد، و10 محمود كهربا يطبق خططًا تكتيكية، ورقم 9 أحمد العكايشي لديه قوة جسمانية؛ لقد ساهموا مع زملائهم في تقديم مستوى جيد.