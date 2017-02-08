"سييرا" لجماهير "الاتحاد": "العميد" بحاجتكم الآن.. قفوا مع فريقكم

بعث المدير الفني لنادي الاتحاد، التشيلي "خوسيه لويس سييرا"، برسالة لجماهير النادي عبر وكيل أعماله الكويتي "عبدالله الجاسم"؛ طالبهم فيها بالوقوف بجوار النادي بقوة هذه الأيام.

ونشر "جاسم" رسالة المدرب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث قال فيها: "جمهور الاتحاد الوفي .. الفريق بحاجة لوقفتكم أكثر من أي وقتٍ مضى".

وأضاف: "أنتم الداعم الأول للاعبين وللجهاز الفني والإدارة.. نعم كانت خسارة الديربي حزينة لنا جميعاً لكن الاتحاد فريق كبير وقادر على العودة في أي وقت".

وتابع: "لدينا الآن بطولتان يجب التركيز عليهما، وهما نهائي كأس ولي العهد، وبطولة الدوري؛ حيث إن الاتحاد لا يزال في المنافسة".

واختتم رسالته قائلاً: "أرجو منكم الوقوف بجانب فريقكم، وسنبذل كل طاقتنا لإسعادكم".

