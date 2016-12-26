سييرا: نسعى لتخطي الأهلي.. وخصم النقاط سيزيد الفريق قوة

أكد التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بأن خصم النقاط الثلاث من دوري جميل، سيزيد لاعبي فريقه عزيمة وقوة لتحدي الصعاب والمنافسة على البطولات هذا الموسم.



وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب عصر اليوم الاثنين بأن لقاء الأهلي يعد صعباً، ولكنهم سيسعون للفوز والوصول إلى نهائي كأس ولي العهد.



وامتدح سييرا قوة فريقه الهجومية وصلابة دفاعه حيث قال: نمتلك هجوماً ممتازاً بالأرقام، كما أن الدفاع لعب 5 مباريات سابقة ولم يتلقى سوى هدفاً واحداً ولكن الأخطاء واردة.



وانتقد سييرا الطريقة التي تم بها خصم النقاط الثلاث وقال: من المفترض أن تكون معاقبة الاتحاد إدارياً وليس فنياً بخصم النقاط الثلاث في الدوري والفريق المنافس.

