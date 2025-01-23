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"سي إن إن بالعربية": أول بيان لـ"الكلب المجنون"

بعد موافقة الكونجرس عليه وزيراً للدفاع بأمريكا

قال الجنرال جيمس ماتيس، الملقب بـ"الكلب المجنون"، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوزير للدفاع، إنه "لا توجد أمة آمنة دون أصدقاء حولها،" وذلك بعد صدور قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على تعيينه بهذا المنصب، إلى جانب الموافقة على جون كيلي وزيراً للأمن القومي الأمريكي.

وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، قال "ماتيس" في بيان أصدره بعد الموافقة عليه: "كل عمل نقوم به مصمم لتأكيد أن جيشنا مستعد للقتال اليوم وفي المستقبل"، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع ستعمل مع الخارجية الأمريكية على تقوية العلاقات مع الحلفاء، في الوقت الذي أكد فيه على العمل بالقرب من لجان الاستخبارات في البلاد.

وفيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع، قال "ماتيس" إنه مصمم على تحقيق القيمة الكاملة من كل دولار يقدمه دافعو الضرائب في سبيل الدفاع، وذلك في سبيل نيل ثقة الكونجرس والشعب الأمريكي.

وحسب "سي إن إن بالعربية"، يُذكر أن "ماتيس" لُقّب بـ"الكلب المجنون" بعد معركة الفلوجة في عام 2004 في العراق، حيث قاد القوات البريطانية والأمريكية ضد المسلحين العراقيين. وعزز "ماتيس" ذلك اللقب بتصريحات قوية، مثل إعلانه في عام 2005 في حلقة نقاش حول حركة طالبان أنه "من الممتع إطلاق النار على الناس."

 

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"سي إن إن بالعربية": أول بيان لـ"الكلب المجنون"
سبق

قال الجنرال جيمس ماتيس، الملقب بـ"الكلب المجنون"، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوزير للدفاع، إنه "لا توجد أمة آمنة دون أصدقاء حولها،" وذلك بعد صدور قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على تعيينه بهذا المنصب، إلى جانب الموافقة على جون كيلي وزيراً للأمن القومي الأمريكي.

وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، قال "ماتيس" في بيان أصدره بعد الموافقة عليه: "كل عمل نقوم به مصمم لتأكيد أن جيشنا مستعد للقتال اليوم وفي المستقبل"، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع ستعمل مع الخارجية الأمريكية على تقوية العلاقات مع الحلفاء، في الوقت الذي أكد فيه على العمل بالقرب من لجان الاستخبارات في البلاد.

وفيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع، قال "ماتيس" إنه مصمم على تحقيق القيمة الكاملة من كل دولار يقدمه دافعو الضرائب في سبيل الدفاع، وذلك في سبيل نيل ثقة الكونجرس والشعب الأمريكي.

وحسب "سي إن إن بالعربية"، يُذكر أن "ماتيس" لُقّب بـ"الكلب المجنون" بعد معركة الفلوجة في عام 2004 في العراق، حيث قاد القوات البريطانية والأمريكية ضد المسلحين العراقيين. وعزز "ماتيس" ذلك اللقب بتصريحات قوية، مثل إعلانه في عام 2005 في حلقة نقاش حول حركة طالبان أنه "من الممتع إطلاق النار على الناس."

 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
12:45 PM
بعد موافقة الكونجرس عليه وزيراً للدفاع بأمريكا

"سي إن إن بالعربية": أول بيان لـ"الكلب المجنون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الجنرال جيمس ماتيس، الملقب بـ"الكلب المجنون"، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوزير للدفاع، إنه "لا توجد أمة آمنة دون أصدقاء حولها،" وذلك بعد صدور قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على تعيينه بهذا المنصب، إلى جانب الموافقة على جون كيلي وزيراً للأمن القومي الأمريكي.

وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، قال "ماتيس" في بيان أصدره بعد الموافقة عليه: "كل عمل نقوم به مصمم لتأكيد أن جيشنا مستعد للقتال اليوم وفي المستقبل"، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع ستعمل مع الخارجية الأمريكية على تقوية العلاقات مع الحلفاء، في الوقت الذي أكد فيه على العمل بالقرب من لجان الاستخبارات في البلاد.

وفيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع، قال "ماتيس" إنه مصمم على تحقيق القيمة الكاملة من كل دولار يقدمه دافعو الضرائب في سبيل الدفاع، وذلك في سبيل نيل ثقة الكونجرس والشعب الأمريكي.

وحسب "سي إن إن بالعربية"، يُذكر أن "ماتيس" لُقّب بـ"الكلب المجنون" بعد معركة الفلوجة في عام 2004 في العراق، حيث قاد القوات البريطانية والأمريكية ضد المسلحين العراقيين. وعزز "ماتيس" ذلك اللقب بتصريحات قوية، مثل إعلانه في عام 2005 في حلقة نقاش حول حركة طالبان أنه "من الممتع إطلاق النار على الناس."

 

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