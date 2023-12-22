شاهد.. أبطال الحد الجنوبي يستولون على ألغام الحوثي ويفجِّرونها

حقق أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي انتصارًا يضاف إلى انتصاراتهم السابقة في موقع يُسمى شعيب القوب، وذلك عندما استطاعوا الاستيلاء على المنطقة التي كانت مفخخة بالألغام، وقاموا بتفجير الألغام، وبسطوا نفوذهم في الموقع الذي وجدوا فيه مستودعات للألغام في كهوف، وكتبًا إيرانية، وفتاوى لحسين بدر الدين الحوثي، إضافة إلى طلاسم.
ولاذ الحوثيون بالفرار، بمن فيهم القناصة، فيما لم يُصب أحد من جنودنا البواسل بأي أذى - ولله الحمد -.
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شاهد.. أبطال الحد الجنوبي يستولون على ألغام الحوثي ويفجِّرونها
الحوثيون لاذوا بالفرار.. فيما لم يُصب أحد من جنودنا البواسل بأي أذى
حقق أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي انتصارًا يضاف إلى انتصاراتهم السابقة في موقع يُسمى شعيب القوب، وذلك عندما استطاعوا الاستيلاء على المنطقة التي كانت مفخخة بالألغام، وقاموا بتفجير الألغام، وبسطوا نفوذهم في الموقع الذي وجدوا فيه مستودعات للألغام في كهوف، وكتبًا إيرانية، وفتاوى لحسين بدر الدين الحوثي، إضافة إلى طلاسم.
ولاذ الحوثيون بالفرار، بمن فيهم القناصة، فيما لم يُصب أحد من جنودنا البواسل بأي أذى - ولله الحمد -.
حقق أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي انتصارًا يضاف إلى انتصاراتهم السابقة في موقع يُسمى شعيب القوب، وذلك عندما استطاعوا الاستيلاء على المنطقة التي كانت مفخخة بالألغام، وقاموا بتفجير الألغام، وبسطوا نفوذهم في الموقع الذي وجدوا فيه مستودعات للألغام في كهوف، وكتبًا إيرانية، وفتاوى لحسين بدر الدين الحوثي، إضافة إلى طلاسم.
الحوثيون لاذوا بالفرار.. فيما لم يُصب أحد من جنودنا البواسل بأي أذى
شاهد.. أبطال الحد الجنوبي يستولون على ألغام الحوثي ويفجِّرونها
حقق أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي انتصارًا يضاف إلى انتصاراتهم السابقة في موقع يُسمى شعيب القوب، وذلك عندما استطاعوا الاستيلاء على المنطقة التي كانت مفخخة بالألغام، وقاموا بتفجير الألغام، وبسطوا نفوذهم في الموقع الذي وجدوا فيه مستودعات للألغام في كهوف، وكتبًا إيرانية، وفتاوى لحسين بدر الدين الحوثي، إضافة إلى طلاسم.
ولاذ الحوثيون بالفرار، بمن فيهم القناصة، فيما لم يُصب أحد من جنودنا البواسل بأي أذى - ولله الحمد -.