شاهد .. أستراليا تستقبل العام الجديد بـ 7 أطنان ألعاب نارية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-31
استقبلت أستراليا العام الجديد 2017 بعدد هائل من الألعاب النارية التي زينت سماء مدينة سيدني في منطلقة من دار الأوبرا وجسر هاربور، وكذلك ميناء سيدني.
وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تجمع الآلاف انتظارا للعد التنازلي المنطلق ليعلن عن بدء العام الجديد ولمشاهدة الألعاب النارية التي تصل إلى 7 أطنان من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة وتحويل الليل إلى نهار
وتشتهر مدينة سيدني بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية سنويا، وينتظر الكثير احتفالاتها.
31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
05:39 PM
شاهد .. أستراليا تستقبل العام الجديد بـ 7 أطنان ألعاب نارية
استقبلت أستراليا العام الجديد 2017 بعدد هائل من الألعاب النارية التي زينت سماء مدينة سيدني في منطلقة من دار الأوبرا وجسر هاربور، وكذلك ميناء سيدني.
وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تجمع الآلاف انتظارا للعد التنازلي المنطلق ليعلن عن بدء العام الجديد ولمشاهدة الألعاب النارية التي تصل إلى 7 أطنان من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة وتحويل الليل إلى نهار
وتشتهر مدينة سيدني بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية سنويا، وينتظر الكثير احتفالاتها.