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شاهد .. أستراليا تستقبل العام الجديد بـ 7 أطنان ألعاب نارية

استقبلت أستراليا العام الجديد 2017 بعدد هائل من الألعاب النارية التي زينت سماء مدينة سيدني في منطلقة من دار الأوبرا وجسر هاربور، وكذلك ميناء سيدني.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تجمع الآلاف انتظارا للعد التنازلي المنطلق ليعلن عن بدء العام الجديد ولمشاهدة الألعاب النارية التي تصل إلى 7 أطنان من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة وتحويل الليل إلى نهار

وتشتهر مدينة سيدني بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية سنويا، وينتظر الكثير احتفالاتها.

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شاهد .. أستراليا تستقبل العام الجديد بـ 7 أطنان ألعاب نارية
سبق

استقبلت أستراليا العام الجديد 2017 بعدد هائل من الألعاب النارية التي زينت سماء مدينة سيدني في منطلقة من دار الأوبرا وجسر هاربور، وكذلك ميناء سيدني.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تجمع الآلاف انتظارا للعد التنازلي المنطلق ليعلن عن بدء العام الجديد ولمشاهدة الألعاب النارية التي تصل إلى 7 أطنان من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة وتحويل الليل إلى نهار

وتشتهر مدينة سيدني بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية سنويا، وينتظر الكثير احتفالاتها.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
05:39 PM

شاهد .. أستراليا تستقبل العام الجديد بـ 7 أطنان ألعاب نارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,950

استقبلت أستراليا العام الجديد 2017 بعدد هائل من الألعاب النارية التي زينت سماء مدينة سيدني في منطلقة من دار الأوبرا وجسر هاربور، وكذلك ميناء سيدني.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تجمع الآلاف انتظارا للعد التنازلي المنطلق ليعلن عن بدء العام الجديد ولمشاهدة الألعاب النارية التي تصل إلى 7 أطنان من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة وتحويل الليل إلى نهار

وتشتهر مدينة سيدني بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية سنويا، وينتظر الكثير احتفالاتها.

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3.2 %

29 ديسمبر
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3,478
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