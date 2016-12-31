شاهد .. أستراليا تستقبل العام الجديد بـ 7 أطنان ألعاب نارية

استقبلت أستراليا العام الجديد 2017 بعدد هائل من الألعاب النارية التي زينت سماء مدينة سيدني في منطلقة من دار الأوبرا وجسر هاربور، وكذلك ميناء سيدني.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، تجمع الآلاف انتظارا للعد التنازلي المنطلق ليعلن عن بدء العام الجديد ولمشاهدة الألعاب النارية التي تصل إلى 7 أطنان من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة وتحويل الليل إلى نهار

وتشتهر مدينة سيدني بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية سنويا، وينتظر الكثير احتفالاتها.