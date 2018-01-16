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شاهد .. أسماء الشهداء تزيّن قاعات اختبارات العارضة

تكريماً لدورهم البطولي وما قدّموه لحماية الوطن ومقدّساته

زيّن مجمع الجوة التعليمي بمحافظة العارضة؛ شرقي منطقة جازان، قاعات الاختبارات التي انطلقت، اليوم الأحد، بصور وأسماء شهداء الواجب ممّن قدّموا أرواحهم ودماءهم فداءً لتراب الوطن وحماية لمقدّساته تكريماً لدورهم البطولي وتضحياتهم.

 

 وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد أنهت استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في جميع المدارس التابعة لها، وذلك تمهيداً لاستقبال طلابها اليوم الأحد.

 

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى بن محمد عطيف، قائلاً: إن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي؛ سبق أن أصدر توجيهاته لجميع مديري مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان، بإنهاء استعداداتهم في المدارس "بنين وبنات"، وتجهيز لجان الاختبارات، وتهيئة الأجواء التربوية والتعليمية للطلاب الذين سيؤدون اختباراتهم التي تبدأ الأحد مع تكليف المشرفيين التربويين والمشرفات للقيام بجولات لدعم المدارس خلال أيام الاختبارات.

 

واضاف: إن استعدادات المدارس لم تقتصر على تجهيز اللجان وتهيئة الأجواء لاستقبال الطلاب فقط؛ حيث قامت بعض المدارس بمبادرات وطنية تمثلت في إنشاء لجان للاختبارات تحمل أسماء شهداء الواجب بالحد الجنوبي بعد وضع صورهم على مداخل اللجان مع نبذة تعريفية عن الشهيد.

 

وأشار "عطيف"؛ إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبار في المرحلة المتوسطة بلغ 21472 و19220 طالبة في المرحلة المتوسطة، بينما بلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانوية 20252 و16429 طالبة ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية "بنين" 41724 و"بنات" 35649 طالبة، وأن المجموع الكلي سبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون طالباً وطالبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أسماء الشهداء تزيّن قاعات اختبارات العارضة
سبق

زيّن مجمع الجوة التعليمي بمحافظة العارضة؛ شرقي منطقة جازان، قاعات الاختبارات التي انطلقت، اليوم الأحد، بصور وأسماء شهداء الواجب ممّن قدّموا أرواحهم ودماءهم فداءً لتراب الوطن وحماية لمقدّساته تكريماً لدورهم البطولي وتضحياتهم.

 

 وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد أنهت استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في جميع المدارس التابعة لها، وذلك تمهيداً لاستقبال طلابها اليوم الأحد.

 

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى بن محمد عطيف، قائلاً: إن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي؛ سبق أن أصدر توجيهاته لجميع مديري مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان، بإنهاء استعداداتهم في المدارس "بنين وبنات"، وتجهيز لجان الاختبارات، وتهيئة الأجواء التربوية والتعليمية للطلاب الذين سيؤدون اختباراتهم التي تبدأ الأحد مع تكليف المشرفيين التربويين والمشرفات للقيام بجولات لدعم المدارس خلال أيام الاختبارات.

 

واضاف: إن استعدادات المدارس لم تقتصر على تجهيز اللجان وتهيئة الأجواء لاستقبال الطلاب فقط؛ حيث قامت بعض المدارس بمبادرات وطنية تمثلت في إنشاء لجان للاختبارات تحمل أسماء شهداء الواجب بالحد الجنوبي بعد وضع صورهم على مداخل اللجان مع نبذة تعريفية عن الشهيد.

 

وأشار "عطيف"؛ إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبار في المرحلة المتوسطة بلغ 21472 و19220 طالبة في المرحلة المتوسطة، بينما بلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانوية 20252 و16429 طالبة ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية "بنين" 41724 و"بنات" 35649 طالبة، وأن المجموع الكلي سبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون طالباً وطالبة.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:53 AM
تكريماً لدورهم البطولي وما قدّموه لحماية الوطن ومقدّساته

شاهد .. أسماء الشهداء تزيّن قاعات اختبارات العارضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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زيّن مجمع الجوة التعليمي بمحافظة العارضة؛ شرقي منطقة جازان، قاعات الاختبارات التي انطلقت، اليوم الأحد، بصور وأسماء شهداء الواجب ممّن قدّموا أرواحهم ودماءهم فداءً لتراب الوطن وحماية لمقدّساته تكريماً لدورهم البطولي وتضحياتهم.

 

 وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد أنهت استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في جميع المدارس التابعة لها، وذلك تمهيداً لاستقبال طلابها اليوم الأحد.

 

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى بن محمد عطيف، قائلاً: إن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي؛ سبق أن أصدر توجيهاته لجميع مديري مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان، بإنهاء استعداداتهم في المدارس "بنين وبنات"، وتجهيز لجان الاختبارات، وتهيئة الأجواء التربوية والتعليمية للطلاب الذين سيؤدون اختباراتهم التي تبدأ الأحد مع تكليف المشرفيين التربويين والمشرفات للقيام بجولات لدعم المدارس خلال أيام الاختبارات.

 

واضاف: إن استعدادات المدارس لم تقتصر على تجهيز اللجان وتهيئة الأجواء لاستقبال الطلاب فقط؛ حيث قامت بعض المدارس بمبادرات وطنية تمثلت في إنشاء لجان للاختبارات تحمل أسماء شهداء الواجب بالحد الجنوبي بعد وضع صورهم على مداخل اللجان مع نبذة تعريفية عن الشهيد.

 

وأشار "عطيف"؛ إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبار في المرحلة المتوسطة بلغ 21472 و19220 طالبة في المرحلة المتوسطة، بينما بلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانوية 20252 و16429 طالبة ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية "بنين" 41724 و"بنات" 35649 طالبة، وأن المجموع الكلي سبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون طالباً وطالبة.

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