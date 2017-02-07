شاهد.. أطفال يتحدون "سفينة الصحراء" ليعيشوا تجربة الأجداد بـ"الجنادرية"

إقبال كبير من الأسر تخليدًا لذكرى تراث الأجداد:

على الرغم من صغر سن بعضهم، حيث لم تتجاوز أعمارهم السادسة؛ تحرص الكثير من الأسر من زوار مهرجان الجنادرية 31، والذي انطلقت فعاليته الأربعاء الماضي، على تحدي أطفالهم لـ"الجمال"؛ تخليدًا لذكرى تراث الأجداد.

ورصدت عدسة "سبق" الإقبال الكبير من قِبل الأسر على الموقع المخصص لفعالية "الإبل"، حيث يقدم القائمون عليها معلومات تثقيفية عنها للأطفال وأسرهم، وعن كيفية التعامل معها، والصعود والركوب على ظهرها، والثبات بالطريقة الصحيحة، وشد الذلول، والسير دون خوف أو أذى منها.

وارتسمت السعادة والبسمة على وجوه الأطفال، والذين يصطفون من أجل تجربة ركوبة سفينة "الصحراء" وسيلة النقل الوحيدة في الماضي.

وكان المهرجان فتح أبوابه للأسر بدءًا من يوم أمس الاثنين، حيث سيستمر في استقبالهم حتى الجمعة الموافق 20 / 4 / 1438، وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام سباق "الهجن" السنوي الكبير، وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات الفلكلورية المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديمًا، فيما تحل مصر ضيفة شرف على المهرجان.