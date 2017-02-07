النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أطفال يتحدون "سفينة الصحراء" ليعيشوا تجربة الأجداد بـ"الجنادرية"

إقبال كبير من الأسر تخليدًا لذكرى تراث الأجداد:

على الرغم من صغر سن بعضهم، حيث لم تتجاوز أعمارهم السادسة؛ تحرص الكثير من الأسر من زوار مهرجان الجنادرية 31، والذي انطلقت فعاليته الأربعاء الماضي، على تحدي أطفالهم لـ"الجمال"؛ تخليدًا لذكرى تراث الأجداد.

 

ورصدت عدسة "سبق" الإقبال الكبير من قِبل الأسر على الموقع المخصص لفعالية "الإبل"، حيث يقدم القائمون عليها معلومات تثقيفية عنها للأطفال وأسرهم، وعن كيفية التعامل معها، والصعود والركوب على ظهرها، والثبات بالطريقة الصحيحة، وشد الذلول، والسير دون خوف أو أذى منها.

 

وارتسمت السعادة والبسمة على وجوه الأطفال، والذين يصطفون من أجل تجربة ركوبة سفينة "الصحراء" وسيلة النقل الوحيدة في الماضي.

 

وكان المهرجان فتح أبوابه للأسر بدءًا من يوم أمس الاثنين، حيث سيستمر في استقبالهم حتى الجمعة الموافق 20 / 4 / 1438، وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام سباق "الهجن" السنوي الكبير، وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات الفلكلورية المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديمًا، فيما تحل مصر ضيفة شرف على المهرجان.

 

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أطفال يتحدون "سفينة الصحراء" ليعيشوا تجربة الأجداد بـ"الجنادرية"
سبق

على الرغم من صغر سن بعضهم، حيث لم تتجاوز أعمارهم السادسة؛ تحرص الكثير من الأسر من زوار مهرجان الجنادرية 31، والذي انطلقت فعاليته الأربعاء الماضي، على تحدي أطفالهم لـ"الجمال"؛ تخليدًا لذكرى تراث الأجداد.

 

ورصدت عدسة "سبق" الإقبال الكبير من قِبل الأسر على الموقع المخصص لفعالية "الإبل"، حيث يقدم القائمون عليها معلومات تثقيفية عنها للأطفال وأسرهم، وعن كيفية التعامل معها، والصعود والركوب على ظهرها، والثبات بالطريقة الصحيحة، وشد الذلول، والسير دون خوف أو أذى منها.

 

وارتسمت السعادة والبسمة على وجوه الأطفال، والذين يصطفون من أجل تجربة ركوبة سفينة "الصحراء" وسيلة النقل الوحيدة في الماضي.

 

وكان المهرجان فتح أبوابه للأسر بدءًا من يوم أمس الاثنين، حيث سيستمر في استقبالهم حتى الجمعة الموافق 20 / 4 / 1438، وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام سباق "الهجن" السنوي الكبير، وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات الفلكلورية المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديمًا، فيما تحل مصر ضيفة شرف على المهرجان.

 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:48 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:34 AM
إقبال كبير من الأسر تخليدًا لذكرى تراث الأجداد:

شاهد.. أطفال يتحدون "سفينة الصحراء" ليعيشوا تجربة الأجداد بـ"الجنادرية"

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
4
6,876

على الرغم من صغر سن بعضهم، حيث لم تتجاوز أعمارهم السادسة؛ تحرص الكثير من الأسر من زوار مهرجان الجنادرية 31، والذي انطلقت فعاليته الأربعاء الماضي، على تحدي أطفالهم لـ"الجمال"؛ تخليدًا لذكرى تراث الأجداد.

 

ورصدت عدسة "سبق" الإقبال الكبير من قِبل الأسر على الموقع المخصص لفعالية "الإبل"، حيث يقدم القائمون عليها معلومات تثقيفية عنها للأطفال وأسرهم، وعن كيفية التعامل معها، والصعود والركوب على ظهرها، والثبات بالطريقة الصحيحة، وشد الذلول، والسير دون خوف أو أذى منها.

 

وارتسمت السعادة والبسمة على وجوه الأطفال، والذين يصطفون من أجل تجربة ركوبة سفينة "الصحراء" وسيلة النقل الوحيدة في الماضي.

 

وكان المهرجان فتح أبوابه للأسر بدءًا من يوم أمس الاثنين، حيث سيستمر في استقبالهم حتى الجمعة الموافق 20 / 4 / 1438، وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام سباق "الهجن" السنوي الكبير، وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات الفلكلورية المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديمًا، فيما تحل مصر ضيفة شرف على المهرجان.

 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,762
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,146
3000

3000

01 فبراير
2,684
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,550

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة