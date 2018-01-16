النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أعمال صيانة لـ"نقطة صرف" تتسبَّب في انهيار أرضي

ابتلع عجلات صهريج.. ومخاوف من تكراره بمواقع أخرى

كاد انهيار أرضي، وقع في مخطط الشرائع مساء اليوم، يتسبب في ابتلاع صهريج، يتبع شركة المياه، بعد حدوث انهيار تحت عجلاته.
 
وأثناء قيام عمال الصيانة التابعين لشركة المياه بعملهم في معالجة انكسار أحد الخطوط تحت الأسفلت بمخطط (7) بالشرائع، وقيام صهريج شفط المياه بسحب الماء من إحدى نقاط الصرف، انهار الأسفلت تحت الصهريج، ونشأت حفرة بعمق يقارب ثلاثة أمتار، وقطر خمسة أمتار.
 
وساهمت كيابل الضغط العالي الموجودة تحت الحفرة المنهارة في منع الصهريج من السقوط داخل الحفرة، التي بدت خاوية من (الردمية)، وظل الصهريج معلقًا حتى حضرت الجهة ذات العلاقة، وأخرجته من موقعه، ووضعت علامات تحذيرية على الموقع.
 
وأشار أحد العاملين بالموقع إلى أن عدم دك الأرضية جيدًا أثناء العمل القديم في التمديد تسبَّب في هبوط أرضي في الموقع.
 
من جانبهم، أبدى عدد من الأهالي تخوفهم من أن تكون أغلب المواقع التي تتم فيها أعمال الحفر والتمديد لا تتم تحت إشراف ومتابعة جادة، ولاسيما أن الانهيار وقع بالقرب من إحدى المدارس، وبطريق يُعد طريقًا رئيسًا للحافلات التي تقل الطالبات، وتمر من فوقه بكثرة، وقد تكون العواقب وخيمة لو تكرر مثل هذا الانهيار. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أعمال صيانة لـ"نقطة صرف" تتسبَّب في انهيار أرضي
سبق

كاد انهيار أرضي، وقع في مخطط الشرائع مساء اليوم، يتسبب في ابتلاع صهريج، يتبع شركة المياه، بعد حدوث انهيار تحت عجلاته.
 
وأثناء قيام عمال الصيانة التابعين لشركة المياه بعملهم في معالجة انكسار أحد الخطوط تحت الأسفلت بمخطط (7) بالشرائع، وقيام صهريج شفط المياه بسحب الماء من إحدى نقاط الصرف، انهار الأسفلت تحت الصهريج، ونشأت حفرة بعمق يقارب ثلاثة أمتار، وقطر خمسة أمتار.
 
وساهمت كيابل الضغط العالي الموجودة تحت الحفرة المنهارة في منع الصهريج من السقوط داخل الحفرة، التي بدت خاوية من (الردمية)، وظل الصهريج معلقًا حتى حضرت الجهة ذات العلاقة، وأخرجته من موقعه، ووضعت علامات تحذيرية على الموقع.
 
وأشار أحد العاملين بالموقع إلى أن عدم دك الأرضية جيدًا أثناء العمل القديم في التمديد تسبَّب في هبوط أرضي في الموقع.
 
من جانبهم، أبدى عدد من الأهالي تخوفهم من أن تكون أغلب المواقع التي تتم فيها أعمال الحفر والتمديد لا تتم تحت إشراف ومتابعة جادة، ولاسيما أن الانهيار وقع بالقرب من إحدى المدارس، وبطريق يُعد طريقًا رئيسًا للحافلات التي تقل الطالبات، وتمر من فوقه بكثرة، وقد تكون العواقب وخيمة لو تكرر مثل هذا الانهيار. 
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
12:00 AM
ابتلع عجلات صهريج.. ومخاوف من تكراره بمواقع أخرى

شاهد.. أعمال صيانة لـ"نقطة صرف" تتسبَّب في انهيار أرضي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
12,500

كاد انهيار أرضي، وقع في مخطط الشرائع مساء اليوم، يتسبب في ابتلاع صهريج، يتبع شركة المياه، بعد حدوث انهيار تحت عجلاته.
 
وأثناء قيام عمال الصيانة التابعين لشركة المياه بعملهم في معالجة انكسار أحد الخطوط تحت الأسفلت بمخطط (7) بالشرائع، وقيام صهريج شفط المياه بسحب الماء من إحدى نقاط الصرف، انهار الأسفلت تحت الصهريج، ونشأت حفرة بعمق يقارب ثلاثة أمتار، وقطر خمسة أمتار.
 
وساهمت كيابل الضغط العالي الموجودة تحت الحفرة المنهارة في منع الصهريج من السقوط داخل الحفرة، التي بدت خاوية من (الردمية)، وظل الصهريج معلقًا حتى حضرت الجهة ذات العلاقة، وأخرجته من موقعه، ووضعت علامات تحذيرية على الموقع.
 
وأشار أحد العاملين بالموقع إلى أن عدم دك الأرضية جيدًا أثناء العمل القديم في التمديد تسبَّب في هبوط أرضي في الموقع.
 
من جانبهم، أبدى عدد من الأهالي تخوفهم من أن تكون أغلب المواقع التي تتم فيها أعمال الحفر والتمديد لا تتم تحت إشراف ومتابعة جادة، ولاسيما أن الانهيار وقع بالقرب من إحدى المدارس، وبطريق يُعد طريقًا رئيسًا للحافلات التي تقل الطالبات، وتمر من فوقه بكثرة، وقد تكون العواقب وخيمة لو تكرر مثل هذا الانهيار. 
 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,300
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,441
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة