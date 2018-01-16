شاهد.. أعمال صيانة لـ"نقطة صرف" تتسبَّب في انهيار أرضي

ابتلع عجلات صهريج.. ومخاوف من تكراره بمواقع أخرى

كاد انهيار أرضي، وقع في مخطط الشرائع مساء اليوم، يتسبب في ابتلاع صهريج، يتبع شركة المياه، بعد حدوث انهيار تحت عجلاته.



وأثناء قيام عمال الصيانة التابعين لشركة المياه بعملهم في معالجة انكسار أحد الخطوط تحت الأسفلت بمخطط (7) بالشرائع، وقيام صهريج شفط المياه بسحب الماء من إحدى نقاط الصرف، انهار الأسفلت تحت الصهريج، ونشأت حفرة بعمق يقارب ثلاثة أمتار، وقطر خمسة أمتار.



وساهمت كيابل الضغط العالي الموجودة تحت الحفرة المنهارة في منع الصهريج من السقوط داخل الحفرة، التي بدت خاوية من (الردمية)، وظل الصهريج معلقًا حتى حضرت الجهة ذات العلاقة، وأخرجته من موقعه، ووضعت علامات تحذيرية على الموقع.



وأشار أحد العاملين بالموقع إلى أن عدم دك الأرضية جيدًا أثناء العمل القديم في التمديد تسبَّب في هبوط أرضي في الموقع.



من جانبهم، أبدى عدد من الأهالي تخوفهم من أن تكون أغلب المواقع التي تتم فيها أعمال الحفر والتمديد لا تتم تحت إشراف ومتابعة جادة، ولاسيما أن الانهيار وقع بالقرب من إحدى المدارس، وبطريق يُعد طريقًا رئيسًا للحافلات التي تقل الطالبات، وتمر من فوقه بكثرة، وقد تكون العواقب وخيمة لو تكرر مثل هذا الانهيار.

