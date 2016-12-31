شاهد.. أقوى صور العام 2016

"حلب" تتصدرها بأكثر من صورة

يودِّع العالم اليوم عام 2016 بما حمل من آلام وآمال، إلا أن العالم العربي، وربما سوريا على وجه التحديد، قد تصدرا أكثر الصور إيلامًا؛ إذ برزت أكثر من صورة، لاقت انتشارًا واسعًا لدى وكالات الأنباء ورواد شبكات التواصل، منها صورة الطفل عمران، وصورة حافلات تهجير أهالي حلب، وكذلك صورة الدمار الذي حل بمدينة حلب.