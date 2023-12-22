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شاهد.. أمير القصيم يكرم الفريق التطوعي المشاركين في مدينة الحجاج

من مدربي ومتدربي التدريب التقني والمهني لخدمة ضيوف الرحمن

 كرم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، أعضاء الفريق التطوعي المشاركين من مدربي ومتدربي التدريب التقني والمهني، في مدينة الحجاج بالمنطقة لخدمة ضيوف الرحمن لعام 1437هـ.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالعمل التطوعي الذي قام به أبنائه المتدربين لخدمة ضيوف الرحمن، وقال إن هذا ليس بمستغرب على منسوبي وأبناء المؤسسة، مبدياً سعادته بذلك العمل الخيري التطوعي ، متمنياً  لمكتب التدريب التقني والمهني بالقصيم التوفيق والنجاح.

من جانبه؛ عبر رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، محمد بن صالح المذن، عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمير المنطقة على ما يجده منسوبي المؤسسة من دعم كبير ومستمر وخاصة المتدربين.

ولفت الانتباه إلى أن ذلك التكريم يُعد محفزاً ومشجعاً لمثل هؤلاء الشباب في تقديم الجهد وبذل المزيد في العمل التطوعي وكل ما يخدم الجانب الإنساني والخيري ، مفيداً أن توجيهات الأمير التي وصفها بالنيرة ستكون نبراساً له في عمله لخدمة دينه ووطنه.

 كما قدم رئيس المكتب شكره وتقديره لجميع الوحدات التدريبية والإدارية على الجهود المتميزة التي يقدمونها في سبيل خدمة أبناء المنطقة.

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شاهد.. أمير القصيم يكرم الفريق التطوعي المشاركين في مدينة الحجاج
سبق

 كرم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، أعضاء الفريق التطوعي المشاركين من مدربي ومتدربي التدريب التقني والمهني، في مدينة الحجاج بالمنطقة لخدمة ضيوف الرحمن لعام 1437هـ.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالعمل التطوعي الذي قام به أبنائه المتدربين لخدمة ضيوف الرحمن، وقال إن هذا ليس بمستغرب على منسوبي وأبناء المؤسسة، مبدياً سعادته بذلك العمل الخيري التطوعي ، متمنياً  لمكتب التدريب التقني والمهني بالقصيم التوفيق والنجاح.

من جانبه؛ عبر رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، محمد بن صالح المذن، عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمير المنطقة على ما يجده منسوبي المؤسسة من دعم كبير ومستمر وخاصة المتدربين.

ولفت الانتباه إلى أن ذلك التكريم يُعد محفزاً ومشجعاً لمثل هؤلاء الشباب في تقديم الجهد وبذل المزيد في العمل التطوعي وكل ما يخدم الجانب الإنساني والخيري ، مفيداً أن توجيهات الأمير التي وصفها بالنيرة ستكون نبراساً له في عمله لخدمة دينه ووطنه.

 كما قدم رئيس المكتب شكره وتقديره لجميع الوحدات التدريبية والإدارية على الجهود المتميزة التي يقدمونها في سبيل خدمة أبناء المنطقة.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
05:12 PM
من مدربي ومتدربي التدريب التقني والمهني لخدمة ضيوف الرحمن

شاهد.. أمير القصيم يكرم الفريق التطوعي المشاركين في مدينة الحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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 كرم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، أعضاء الفريق التطوعي المشاركين من مدربي ومتدربي التدريب التقني والمهني، في مدينة الحجاج بالمنطقة لخدمة ضيوف الرحمن لعام 1437هـ.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالعمل التطوعي الذي قام به أبنائه المتدربين لخدمة ضيوف الرحمن، وقال إن هذا ليس بمستغرب على منسوبي وأبناء المؤسسة، مبدياً سعادته بذلك العمل الخيري التطوعي ، متمنياً  لمكتب التدريب التقني والمهني بالقصيم التوفيق والنجاح.

من جانبه؛ عبر رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، محمد بن صالح المذن، عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمير المنطقة على ما يجده منسوبي المؤسسة من دعم كبير ومستمر وخاصة المتدربين.

ولفت الانتباه إلى أن ذلك التكريم يُعد محفزاً ومشجعاً لمثل هؤلاء الشباب في تقديم الجهد وبذل المزيد في العمل التطوعي وكل ما يخدم الجانب الإنساني والخيري ، مفيداً أن توجيهات الأمير التي وصفها بالنيرة ستكون نبراساً له في عمله لخدمة دينه ووطنه.

 كما قدم رئيس المكتب شكره وتقديره لجميع الوحدات التدريبية والإدارية على الجهود المتميزة التي يقدمونها في سبيل خدمة أبناء المنطقة.

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