النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أمير عسير مستقبلاً أسرة الشهيد "البارقي": رجالنا نذروا دماءهم للوطن

فيما عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم للأمير مؤكدين فخرهم بتضحية ابنهم في ميدان العزة

استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة، أسرة الشهيد الرقيب حزام بن هيازع البارقي الذي استُشهد إثر إطلاق نار من قِبَل أحد المجهولين، أثناء مداهمته لأحد المواقع الجبلية ببلدة الريش بمحايل عسير الأسبوع الماضي.

 

وأوضح أمير منطقة عسير، أن رجالنا الأشاوس نذروا أرواحهم ودماءهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي لدحر كل باغٍ وظالم؛ داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

من جهتهم، عبّرت أسرة الشهيد "البارقي"، عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير المنطقة على حُسن الاستقبال ومواساتهم في فقيدهم؛ مؤكدين أنهم فخورون باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أمير عسير مستقبلاً أسرة الشهيد "البارقي": رجالنا نذروا دماءهم للوطن
سبق

استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة، أسرة الشهيد الرقيب حزام بن هيازع البارقي الذي استُشهد إثر إطلاق نار من قِبَل أحد المجهولين، أثناء مداهمته لأحد المواقع الجبلية ببلدة الريش بمحايل عسير الأسبوع الماضي.

 

وأوضح أمير منطقة عسير، أن رجالنا الأشاوس نذروا أرواحهم ودماءهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي لدحر كل باغٍ وظالم؛ داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

من جهتهم، عبّرت أسرة الشهيد "البارقي"، عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير المنطقة على حُسن الاستقبال ومواساتهم في فقيدهم؛ مؤكدين أنهم فخورون باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
12:35 PM
فيما عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم للأمير مؤكدين فخرهم بتضحية ابنهم في ميدان العزة

شاهد.. أمير عسير مستقبلاً أسرة الشهيد "البارقي": رجالنا نذروا دماءهم للوطن

A A A
ظافر الشهري - أبها
3
15,732

استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة، أسرة الشهيد الرقيب حزام بن هيازع البارقي الذي استُشهد إثر إطلاق نار من قِبَل أحد المجهولين، أثناء مداهمته لأحد المواقع الجبلية ببلدة الريش بمحايل عسير الأسبوع الماضي.

 

وأوضح أمير منطقة عسير، أن رجالنا الأشاوس نذروا أرواحهم ودماءهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي لدحر كل باغٍ وظالم؛ داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

من جهتهم، عبّرت أسرة الشهيد "البارقي"، عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير المنطقة على حُسن الاستقبال ومواساتهم في فقيدهم؛ مؤكدين أنهم فخورون باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
3,042
1200

1200

17 ديسمبر
5,672
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,984
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,330

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة