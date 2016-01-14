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شاهد.. "أهالي بلغازي" يشيّعون الشهيد "الغزواني" في جنازة مهيبة

لَقِيَ ربه مدافعاً عن دينه ووطنه بنجران.. وزملاؤه: رحَل مقبلاً غير مدبر

 شيّع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، منسوب القوات المسلحة، شهيد الواجب، سلطان وجعان الغزواني، بعد صلاة الجمعة؛ حيث أُديت الصلاة عليه في جامع أبي بكر الصديق، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة الحناية في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي المحافظة يتقدمهم محافظ العيدابي، حسن الحازمي، وعدد من ضباط القوات المسلحة.
 
وكان الشهيد "الغزواني"، قد استُشهد، أمس الخميس، بميدان الشرف؛ مدافعاً عن دينه ووطنه بمنطقة نجران؛ فيما عبّر عدد من زملائه عن حزنهم لفقدهم أخاً صالحاً وشجاعاً مقداماً في مواجهة العدو؛ ولكن عزاءهم أنه استشهد في معركة الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه، وكان مقبلاً غير مدبر حتى آخر لحظاته.

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شاهد.. "أهالي بلغازي" يشيّعون الشهيد "الغزواني" في جنازة مهيبة
سبق

 شيّع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، منسوب القوات المسلحة، شهيد الواجب، سلطان وجعان الغزواني، بعد صلاة الجمعة؛ حيث أُديت الصلاة عليه في جامع أبي بكر الصديق، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة الحناية في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي المحافظة يتقدمهم محافظ العيدابي، حسن الحازمي، وعدد من ضباط القوات المسلحة.
 
وكان الشهيد "الغزواني"، قد استُشهد، أمس الخميس، بميدان الشرف؛ مدافعاً عن دينه ووطنه بمنطقة نجران؛ فيما عبّر عدد من زملائه عن حزنهم لفقدهم أخاً صالحاً وشجاعاً مقداماً في مواجهة العدو؛ ولكن عزاءهم أنه استشهد في معركة الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه، وكان مقبلاً غير مدبر حتى آخر لحظاته.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
08:28 PM
لَقِيَ ربه مدافعاً عن دينه ووطنه بنجران.. وزملاؤه: رحَل مقبلاً غير مدبر

شاهد.. "أهالي بلغازي" يشيّعون الشهيد "الغزواني" في جنازة مهيبة

A A A
محمد المواسي - جازان
25
66,159

 شيّع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، منسوب القوات المسلحة، شهيد الواجب، سلطان وجعان الغزواني، بعد صلاة الجمعة؛ حيث أُديت الصلاة عليه في جامع أبي بكر الصديق، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة الحناية في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أقاربه وأصدقائه وأهالي المحافظة يتقدمهم محافظ العيدابي، حسن الحازمي، وعدد من ضباط القوات المسلحة.
 
وكان الشهيد "الغزواني"، قد استُشهد، أمس الخميس، بميدان الشرف؛ مدافعاً عن دينه ووطنه بمنطقة نجران؛ فيما عبّر عدد من زملائه عن حزنهم لفقدهم أخاً صالحاً وشجاعاً مقداماً في مواجهة العدو؛ ولكن عزاءهم أنه استشهد في معركة الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه، وكان مقبلاً غير مدبر حتى آخر لحظاته.

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