شاهد .. أهالي ومسؤولو القريات في استقبال الشهيد "سلطان الشراري"

استُشهد بأحد المراكز الحدودية المتقدمة في مواجهة مع عناصر حوثية

استقبل المواطنون والمسؤولون بالقريات، يتقدّمهم قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف، اللواء سعد بن محمد القحطاني؛ صباح اليوم الأحد، في مطار القريات، جثمان شهيد الواجب الجندي سلطان عايد فرحان الشراري؛ الذي وصل على متن طائرة خاصّة بعد استشهاده في ميدان الشرف على الحد الجنوبي، أمس السبت.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس، أنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت، تعرّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية، وتمّ التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وأضافت أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري؛ واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى.