شاهد.. أيادٍ تبني وتجمّل الحدائق وأخرى خفيّة تعبث وتخرّب في بلقرن

طالت المرافق العامّة في سبت العلايا والبظّاظة

في الوقت الذي تبذل فيه بلدية بلقرن جهوداً حثيثة في إنشاء وتجميل حدائق مشمولة بالمرافق العامة التي من شأنها خدمة المتنزهين من أهالي المحافظة والسيّاح القادمين من خارج المحافظة، توجد أيادٍ خفيّة عابثة ومخرّبة طالت تلك المرافق.



رصدت عدسة "سبق" من خلال جولة على عدد من الحدائق بمدينة سبت العلايا والبظّاظة بعض المشاهد لمرافق عامة أنشأتها بلدية بلقرن.



وتسبّب مجهولون في إتلاف بعض الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال إلى جانب تكسير زجاج نوافذ دورات مياه بمنتزه شيبانة وتكسير زجاج غرف أُنشئت بالقرب من أماكن ترفيه عامة تتبع للبلدية، كما طالت أيادي التخريب أعمدة إنارة ومظلات.

