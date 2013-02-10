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شاهد إبهار الجمارك بـ"الجنادرية".. الكلب البوليسي يخلّص رهائن ويهاجم مجرماً

عروضٌ مَهارية تَضَمّنت تفتيش مسافرين وضبط بضائع مهرّبة نالت التصفيق الحار

تصوير: ماجد البقمي: اجتذبت عروض الكلاب البوليسية التي تُقدّمها مصلحة الجمارك، العديد من زوار مهرجان "الجنادرية 31"؛ بما فيهم الأطفال، الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي.

 

وتحتوي العروض التي يقدّمها مدربون، على مستوى عالٍ من المهارة في التعامل مع هذا النوع من "الكلاب" الشرسة القتالية، على طريقة تخليص الرهائن ومهاجمة المجرمين، وتفتيش حقائب المسافرين، والتعرف على البضائع المهربة والمغشوشة والمخدرات، والمتفجرات وغيرها من المهام، والتي نالت استحسان الجمهور وسط تصفيق حار.

 

وقد خصصت مصلحة الجمارك مدرجين لاستقبال الزوار من العائلات طيلة أيام "المهرجان"؛ لمشاهدة العروض المبهرة للكلاب "البوليسية" والمعرض التوعوي المصاحب للفعالية.

 

وقد بدأ برنامج الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" بدراسة بين مصلحة الجمارك السعودية والجمارك الأمريكية عام 1399؛ ففي عام 1400هـ تم جلب فِرَق كلاب بوليسية من الجمارك الأمريكية؛ للعمل في الجمارك السعودية؛ حيث تم توزيعها على عدد من المنافذ بهدف تحديد ومعرفة القدرات والإمكانيات والصعوبات والعوائق.

 

ونجحت فِرَق الكلاب البوليسية المستقدمة -من خلال مشاركتها- في ضبط حالات تهريب على المنافذ السعودية؛ ليتم البدء بعد ذلك بالبرنامج الخاص بالجمارك السعودية؛ حيث كانت البداية الفعلية عام 1402هـ، وكان التدريب يتم خلال تلك الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1407هـ؛ حيث تم إنشاء مركز تأهيل وتدريب فِرَق الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" في الجمارك السعودية.

 

وكان مهرجان الجنادرية 31، قد فتح أبوابه للأسر بدءاً من يوم الاثنين الماضي؛ حيث سيستمر في استقبالهم حتى الجمعة الموافق 20/ 5/ 1438هـ، وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام سباق "الهجن" السنوي الكبير، وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات الفلكلورية المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديماً؛ فيما تحُل مصر ضيفةَ شرف على المهرجان.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد إبهار الجمارك بـ"الجنادرية".. الكلب البوليسي يخلّص رهائن ويهاجم مجرماً
سبق

تصوير: ماجد البقمي: اجتذبت عروض الكلاب البوليسية التي تُقدّمها مصلحة الجمارك، العديد من زوار مهرجان "الجنادرية 31"؛ بما فيهم الأطفال، الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي.

 

وتحتوي العروض التي يقدّمها مدربون، على مستوى عالٍ من المهارة في التعامل مع هذا النوع من "الكلاب" الشرسة القتالية، على طريقة تخليص الرهائن ومهاجمة المجرمين، وتفتيش حقائب المسافرين، والتعرف على البضائع المهربة والمغشوشة والمخدرات، والمتفجرات وغيرها من المهام، والتي نالت استحسان الجمهور وسط تصفيق حار.

 

وقد خصصت مصلحة الجمارك مدرجين لاستقبال الزوار من العائلات طيلة أيام "المهرجان"؛ لمشاهدة العروض المبهرة للكلاب "البوليسية" والمعرض التوعوي المصاحب للفعالية.

 

وقد بدأ برنامج الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" بدراسة بين مصلحة الجمارك السعودية والجمارك الأمريكية عام 1399؛ ففي عام 1400هـ تم جلب فِرَق كلاب بوليسية من الجمارك الأمريكية؛ للعمل في الجمارك السعودية؛ حيث تم توزيعها على عدد من المنافذ بهدف تحديد ومعرفة القدرات والإمكانيات والصعوبات والعوائق.

 

ونجحت فِرَق الكلاب البوليسية المستقدمة -من خلال مشاركتها- في ضبط حالات تهريب على المنافذ السعودية؛ ليتم البدء بعد ذلك بالبرنامج الخاص بالجمارك السعودية؛ حيث كانت البداية الفعلية عام 1402هـ، وكان التدريب يتم خلال تلك الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1407هـ؛ حيث تم إنشاء مركز تأهيل وتدريب فِرَق الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" في الجمارك السعودية.

 

وكان مهرجان الجنادرية 31، قد فتح أبوابه للأسر بدءاً من يوم الاثنين الماضي؛ حيث سيستمر في استقبالهم حتى الجمعة الموافق 20/ 5/ 1438هـ، وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام سباق "الهجن" السنوي الكبير، وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات الفلكلورية المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديماً؛ فيما تحُل مصر ضيفةَ شرف على المهرجان.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
10:14 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:24 AM
عروضٌ مَهارية تَضَمّنت تفتيش مسافرين وضبط بضائع مهرّبة نالت التصفيق الحار

شاهد إبهار الجمارك بـ"الجنادرية".. الكلب البوليسي يخلّص رهائن ويهاجم مجرماً

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قاسم الخبراني - الرياض
8
21,916

تصوير: ماجد البقمي: اجتذبت عروض الكلاب البوليسية التي تُقدّمها مصلحة الجمارك، العديد من زوار مهرجان "الجنادرية 31"؛ بما فيهم الأطفال، الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي.

 

وتحتوي العروض التي يقدّمها مدربون، على مستوى عالٍ من المهارة في التعامل مع هذا النوع من "الكلاب" الشرسة القتالية، على طريقة تخليص الرهائن ومهاجمة المجرمين، وتفتيش حقائب المسافرين، والتعرف على البضائع المهربة والمغشوشة والمخدرات، والمتفجرات وغيرها من المهام، والتي نالت استحسان الجمهور وسط تصفيق حار.

 

وقد خصصت مصلحة الجمارك مدرجين لاستقبال الزوار من العائلات طيلة أيام "المهرجان"؛ لمشاهدة العروض المبهرة للكلاب "البوليسية" والمعرض التوعوي المصاحب للفعالية.

 

وقد بدأ برنامج الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" بدراسة بين مصلحة الجمارك السعودية والجمارك الأمريكية عام 1399؛ ففي عام 1400هـ تم جلب فِرَق كلاب بوليسية من الجمارك الأمريكية؛ للعمل في الجمارك السعودية؛ حيث تم توزيعها على عدد من المنافذ بهدف تحديد ومعرفة القدرات والإمكانيات والصعوبات والعوائق.

 

ونجحت فِرَق الكلاب البوليسية المستقدمة -من خلال مشاركتها- في ضبط حالات تهريب على المنافذ السعودية؛ ليتم البدء بعد ذلك بالبرنامج الخاص بالجمارك السعودية؛ حيث كانت البداية الفعلية عام 1402هـ، وكان التدريب يتم خلال تلك الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1407هـ؛ حيث تم إنشاء مركز تأهيل وتدريب فِرَق الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" في الجمارك السعودية.

 

وكان مهرجان الجنادرية 31، قد فتح أبوابه للأسر بدءاً من يوم الاثنين الماضي؛ حيث سيستمر في استقبالهم حتى الجمعة الموافق 20/ 5/ 1438هـ، وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام سباق "الهجن" السنوي الكبير، وبرامج توعوية وثقافية وترفيهية منها المحاضرات والندوات وعروض السوق الشعبي والرقصات الفلكلورية المفتوحة والألعاب الشعبية المشهورة في المملكة قديماً؛ فيما تحُل مصر ضيفةَ شرف على المهرجان.

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