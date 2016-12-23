النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. احتفال ثانوية كمدة باليوم العالمي للغة العربية

"الدوسري": اللغة هي فكر الإنسان وهويته وكيانه وحضارته وتاريخه ومستقبله

نظمت ثانوية كمدة للبنين بمحافظة وادي الدواسر حفلًا بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وأشار قائد المدرسة "حسن الدوسري" إلى أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، مؤكدًا أن اللغة العربية تعد اللغة الأم ولغة القرآن ولغة أهل الجنة، ويجب الاهتمام بها والحفاظ عليها. وقال "الدوسري": فاللغة هي فكر الإنسان وهويته وكيانه، وهي حضارته وتاريخه ومستقبله؛ فلساننا العربي المبين له قدسيته ومكانته وخصوصيته؛ فهو جانب أساس من جوانب حياتنا، يحمل ثقافتنا وينشر رسالتنا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. احتفال ثانوية كمدة باليوم العالمي للغة العربية
سبق

نظمت ثانوية كمدة للبنين بمحافظة وادي الدواسر حفلًا بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وأشار قائد المدرسة "حسن الدوسري" إلى أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، مؤكدًا أن اللغة العربية تعد اللغة الأم ولغة القرآن ولغة أهل الجنة، ويجب الاهتمام بها والحفاظ عليها. وقال "الدوسري": فاللغة هي فكر الإنسان وهويته وكيانه، وهي حضارته وتاريخه ومستقبله؛ فلساننا العربي المبين له قدسيته ومكانته وخصوصيته؛ فهو جانب أساس من جوانب حياتنا، يحمل ثقافتنا وينشر رسالتنا.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
09:42 PM
"الدوسري": اللغة هي فكر الإنسان وهويته وكيانه وحضارته وتاريخه ومستقبله

شاهد.. احتفال ثانوية كمدة باليوم العالمي للغة العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
0
362

نظمت ثانوية كمدة للبنين بمحافظة وادي الدواسر حفلًا بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وأشار قائد المدرسة "حسن الدوسري" إلى أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، مؤكدًا أن اللغة العربية تعد اللغة الأم ولغة القرآن ولغة أهل الجنة، ويجب الاهتمام بها والحفاظ عليها. وقال "الدوسري": فاللغة هي فكر الإنسان وهويته وكيانه، وهي حضارته وتاريخه ومستقبله؛ فلساننا العربي المبين له قدسيته ومكانته وخصوصيته؛ فهو جانب أساس من جوانب حياتنا، يحمل ثقافتنا وينشر رسالتنا.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,205

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة