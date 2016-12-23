شاهد.. احتفال ثانوية كمدة باليوم العالمي للغة العربية

"الدوسري": اللغة هي فكر الإنسان وهويته وكيانه وحضارته وتاريخه ومستقبله

نظمت ثانوية كمدة للبنين بمحافظة وادي الدواسر حفلًا بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وأشار قائد المدرسة "حسن الدوسري" إلى أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، مؤكدًا أن اللغة العربية تعد اللغة الأم ولغة القرآن ولغة أهل الجنة، ويجب الاهتمام بها والحفاظ عليها. وقال "الدوسري": فاللغة هي فكر الإنسان وهويته وكيانه، وهي حضارته وتاريخه ومستقبله؛ فلساننا العربي المبين له قدسيته ومكانته وخصوصيته؛ فهو جانب أساس من جوانب حياتنا، يحمل ثقافتنا وينشر رسالتنا.