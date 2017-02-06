شاهد .. استئصال ورم يزن 10 كيلو من بطن عشرينية بالرياض

تمت العملية بمستشفى الإيمان العام دون حدوث مضاعفات أو نزيف

نجح فريق طبي في مستشفى الإيمان العام بالرياض ممثل في قسم أمراض النساء والولادة من استئصال ورم حميد يبلغ وزنه "10 كيلو جرامات" من بطن فتاة تبلغ من العمر 22عامًا.

وتفصيلاً فقد حضرت المريضة وهي تعاني انتفاخًا كبيرًا في البطن كان يمنعها من النوم والحركة بشكل طبيعي كذلك الأكل، كما أنها تعاني تقيؤًا مستمرًا وآلاما شديدة في البطن وصعوبة في التنفس نتيجة ضغط الورم على الحجاب الحاجز.



وبعد إجراء عمليات كشف بالموجات الصوتية والأشعة المغناطيسية وأشعة الرنين المغناطيسي وإجراء تحاليل دلالات الأورام تبين وجود ورم حميد كبير في أحد المبيضين، يمتد في كامل تجويف البطن وحتى الحجاب الحاجز وتقرر إجراء العملية وتم استئصال الورم بالكامل.



وعلى الفور تقرر إجراء عملية استئصال له تكللت بحمد الله بالنجاح دون حدوث مضاعفات أو نزيف أو حاجة إلى نقل دم، كما تمت المحافظة على رحم المريضة والمبيض الآخر من الاستئصال.

هذا وقدمت إدارة المستشفى شكرها للطاقم الطبي على ما يبذلونه من جهد مميز لخدمة المرضى متمنين لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

