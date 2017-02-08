النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الإرث الحضاري لـ"بيت مكة" يجذب زوار الجنادرية

شَهِد زيارة عدد من الشخصيات والإعلاميين ومشاهير كرة القدم

واصلت أمانة العاصمة المقدسة تألقها وإبداعها في بيتها المميز الذي تُشارك به في جناح منطقة مكة المكرمة في مهرجان الجنادرية 31.

 

واستطاع بيت مكة أن يجتذب أنظار الزائرين، ويحظى بالنصيب الأوفر؛ لما يمثله من تجمع ثقافي وحضاري يُبرز العادات والتقاليد والقِيَم والفنون والحِرَف والمهارات وشتى المعارف الشعبية، التي أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة على مر العصور، والتي توارثت عفوياً جيلاً بعد جيل بموروث مادي وفكري، وكوّنت ثقافات مميزة تربط الفرد بالجماعة، وتصل حداثة الحاضر بأصالة الماضي.

 

وقال مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المشرف على بيت مكة، المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي: إن الأمانة تشارك بجناح "بيت مكة" الذي تم تصميمه وفق الطرز المعمارية المكية القديمة، ويضم مجموعة من أجمل وأندر قِطَع الأثاث المكي القديم التي تمثل حقبة (100) عام.

 

وأشار إلى أن جناح الأمانة يحظى بإقبال كبير من زوار المهرجان الذين يتوافدون بأعداد كبيرة، ومن بينهم العديد من الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية البارزة والمشاهير، كما استقبل البيت أمس الشيخ سليمان الزايدي، والفنان السعودي أحمد الحربي، واللاعب الدولي محمد السهلاوي، وعدداً من الشخصيات الإعلامية، إضافة إلى عدد كبير من الزوار؛ نظراً لتميز الجناح بتصاميمه الفريدة، واحتوائه على عدد من القطع النادرة التي تُبرز جانباً من العراقة المكية الأصيلة، إلى جانب الروعة والإبداع في فن تصميم العمارة المكية التراثية الأصيلة، وقد حَظِيَ الجناح بمتابعة شخصية من قِبَل أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، كما اختير له نخبة من منسوبي الأمانة الذين يقومون بإستقبال الزوار (مرتدين الزي المكي الأصيل)، والترحيب بهم، وتقديم كل المعلومات المفصّلة عن محتوياته.

 

من جانبه قال مدير عام الإعلام والنشر أسامة بن عبدالله الزيتوني: إنه تم توزيع العديد من الهدايا العينية والصور الفوتوغرافية التي نالت استحسان الزوار، وبعض النشرات التعريفية لنقل الصورة الحقيقية عن سكان مكة منذ العصر القديم وحتى العصر الحالي، مع التعريف بالحالة الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، كما أنها بيّنت موقع مكة المكرمة الإسلامي من العالم، ومدى أهمية ذلك الموقع الاستراتيجي الذي أثبتت الاكتشافات العلمية أنه يتوسط حدود اليابسة، إضافة إلى توفير جهاز حاسب آلي لتمكين الزوار من الاطلاع على معلومات شاملة عن مكة المكرمة والحج والعمرة قديماً وحديثاً.

 

وأشار "الزيتوني" إلى أنه تم اتباع أحدث التقنيات في مجال الإرشاد السياحي؛ من خلال الإرشاد الصوتي والمصور بواسطة شاشات العرض؛ حيث تم توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها تعريف الزائر بمحتويات البيت، وتم تخصيص عدد من الموظفين الأكفاء لمباشرة استقبال الزوار بنظام الورديات، والقيام بالشرح للزوار عن محتويات البيت المكي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار السن الذين عاصروا الحياة المكية القديمة.

 

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادرية شاهد.. "رئاسة الحرمين" في الجنادرية: هذه رسالة النبي إلى "كسرى الفرس" "الزامل": 300 ألف زائر وزائرة للقرية التراثية بـ"الجنادرية" في سادس أيامه "أمانة الرياض" ترفع 40 طن نفايات  لمهرجان "الجنادرية 31" صوت الربابة وحنينها سبب تردّد "إندونيسي" لجناح الجوف بالجنادرية 31 "تسعة أعشار" يستعرض خدماته أمام زوار "الجنادرية 31" شاهد.. "أم تسع" و"الدنانة" و"طاق طاقية" في جناح القصيم بالجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الإرث الحضاري لـ"بيت مكة" يجذب زوار الجنادرية
سبق

واصلت أمانة العاصمة المقدسة تألقها وإبداعها في بيتها المميز الذي تُشارك به في جناح منطقة مكة المكرمة في مهرجان الجنادرية 31.

 

واستطاع بيت مكة أن يجتذب أنظار الزائرين، ويحظى بالنصيب الأوفر؛ لما يمثله من تجمع ثقافي وحضاري يُبرز العادات والتقاليد والقِيَم والفنون والحِرَف والمهارات وشتى المعارف الشعبية، التي أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة على مر العصور، والتي توارثت عفوياً جيلاً بعد جيل بموروث مادي وفكري، وكوّنت ثقافات مميزة تربط الفرد بالجماعة، وتصل حداثة الحاضر بأصالة الماضي.

 

وقال مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المشرف على بيت مكة، المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي: إن الأمانة تشارك بجناح "بيت مكة" الذي تم تصميمه وفق الطرز المعمارية المكية القديمة، ويضم مجموعة من أجمل وأندر قِطَع الأثاث المكي القديم التي تمثل حقبة (100) عام.

 

وأشار إلى أن جناح الأمانة يحظى بإقبال كبير من زوار المهرجان الذين يتوافدون بأعداد كبيرة، ومن بينهم العديد من الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية البارزة والمشاهير، كما استقبل البيت أمس الشيخ سليمان الزايدي، والفنان السعودي أحمد الحربي، واللاعب الدولي محمد السهلاوي، وعدداً من الشخصيات الإعلامية، إضافة إلى عدد كبير من الزوار؛ نظراً لتميز الجناح بتصاميمه الفريدة، واحتوائه على عدد من القطع النادرة التي تُبرز جانباً من العراقة المكية الأصيلة، إلى جانب الروعة والإبداع في فن تصميم العمارة المكية التراثية الأصيلة، وقد حَظِيَ الجناح بمتابعة شخصية من قِبَل أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، كما اختير له نخبة من منسوبي الأمانة الذين يقومون بإستقبال الزوار (مرتدين الزي المكي الأصيل)، والترحيب بهم، وتقديم كل المعلومات المفصّلة عن محتوياته.

 

من جانبه قال مدير عام الإعلام والنشر أسامة بن عبدالله الزيتوني: إنه تم توزيع العديد من الهدايا العينية والصور الفوتوغرافية التي نالت استحسان الزوار، وبعض النشرات التعريفية لنقل الصورة الحقيقية عن سكان مكة منذ العصر القديم وحتى العصر الحالي، مع التعريف بالحالة الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، كما أنها بيّنت موقع مكة المكرمة الإسلامي من العالم، ومدى أهمية ذلك الموقع الاستراتيجي الذي أثبتت الاكتشافات العلمية أنه يتوسط حدود اليابسة، إضافة إلى توفير جهاز حاسب آلي لتمكين الزوار من الاطلاع على معلومات شاملة عن مكة المكرمة والحج والعمرة قديماً وحديثاً.

 

وأشار "الزيتوني" إلى أنه تم اتباع أحدث التقنيات في مجال الإرشاد السياحي؛ من خلال الإرشاد الصوتي والمصور بواسطة شاشات العرض؛ حيث تم توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها تعريف الزائر بمحتويات البيت، وتم تخصيص عدد من الموظفين الأكفاء لمباشرة استقبال الزوار بنظام الورديات، والقيام بالشرح للزوار عن محتويات البيت المكي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار السن الذين عاصروا الحياة المكية القديمة.

 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:06 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:00 AM
شَهِد زيارة عدد من الشخصيات والإعلاميين ومشاهير كرة القدم

شاهد.. الإرث الحضاري لـ"بيت مكة" يجذب زوار الجنادرية

A A A
هادي العصيمي - الرياض
5
5,651

واصلت أمانة العاصمة المقدسة تألقها وإبداعها في بيتها المميز الذي تُشارك به في جناح منطقة مكة المكرمة في مهرجان الجنادرية 31.

 

واستطاع بيت مكة أن يجتذب أنظار الزائرين، ويحظى بالنصيب الأوفر؛ لما يمثله من تجمع ثقافي وحضاري يُبرز العادات والتقاليد والقِيَم والفنون والحِرَف والمهارات وشتى المعارف الشعبية، التي أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة على مر العصور، والتي توارثت عفوياً جيلاً بعد جيل بموروث مادي وفكري، وكوّنت ثقافات مميزة تربط الفرد بالجماعة، وتصل حداثة الحاضر بأصالة الماضي.

 

وقال مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المشرف على بيت مكة، المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي: إن الأمانة تشارك بجناح "بيت مكة" الذي تم تصميمه وفق الطرز المعمارية المكية القديمة، ويضم مجموعة من أجمل وأندر قِطَع الأثاث المكي القديم التي تمثل حقبة (100) عام.

 

وأشار إلى أن جناح الأمانة يحظى بإقبال كبير من زوار المهرجان الذين يتوافدون بأعداد كبيرة، ومن بينهم العديد من الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية البارزة والمشاهير، كما استقبل البيت أمس الشيخ سليمان الزايدي، والفنان السعودي أحمد الحربي، واللاعب الدولي محمد السهلاوي، وعدداً من الشخصيات الإعلامية، إضافة إلى عدد كبير من الزوار؛ نظراً لتميز الجناح بتصاميمه الفريدة، واحتوائه على عدد من القطع النادرة التي تُبرز جانباً من العراقة المكية الأصيلة، إلى جانب الروعة والإبداع في فن تصميم العمارة المكية التراثية الأصيلة، وقد حَظِيَ الجناح بمتابعة شخصية من قِبَل أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، كما اختير له نخبة من منسوبي الأمانة الذين يقومون بإستقبال الزوار (مرتدين الزي المكي الأصيل)، والترحيب بهم، وتقديم كل المعلومات المفصّلة عن محتوياته.

 

من جانبه قال مدير عام الإعلام والنشر أسامة بن عبدالله الزيتوني: إنه تم توزيع العديد من الهدايا العينية والصور الفوتوغرافية التي نالت استحسان الزوار، وبعض النشرات التعريفية لنقل الصورة الحقيقية عن سكان مكة منذ العصر القديم وحتى العصر الحالي، مع التعريف بالحالة الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، كما أنها بيّنت موقع مكة المكرمة الإسلامي من العالم، ومدى أهمية ذلك الموقع الاستراتيجي الذي أثبتت الاكتشافات العلمية أنه يتوسط حدود اليابسة، إضافة إلى توفير جهاز حاسب آلي لتمكين الزوار من الاطلاع على معلومات شاملة عن مكة المكرمة والحج والعمرة قديماً وحديثاً.

 

وأشار "الزيتوني" إلى أنه تم اتباع أحدث التقنيات في مجال الإرشاد السياحي؛ من خلال الإرشاد الصوتي والمصور بواسطة شاشات العرض؛ حيث تم توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها تعريف الزائر بمحتويات البيت، وتم تخصيص عدد من الموظفين الأكفاء لمباشرة استقبال الزوار بنظام الورديات، والقيام بالشرح للزوار عن محتويات البيت المكي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار السن الذين عاصروا الحياة المكية القديمة.

 

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,314
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,525
3000

3000

01 فبراير
2,857
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,719

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة